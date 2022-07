Prezes rosyjskiej federacji o Rybakine. „Gdybyśmy mieli pieniądze, grałaby dla Rosji”

Zwycięstwo Jeleny Rybakiny w Wimbledonie stało się powodem do licznych dyskusji. Wszystko przez pochodzenie kazachskiej tenisistki, która jeszcze do 2018 roku reprezentowała barwy Rosji i to w tym kraju się urodziła.

W obliczu trwającej wojny w Ukrainie znaleźli się krytycy jej występu na prestiżowym turnieju.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najlepsze akcje 4. seta finału Wimbledonu: Novak Djokovic - Nick Kyrgios. WIDEO Polsat Sport

Pozytywnie na sukces Rybakiny zareagował natomiast prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej, który w rozmowie rosyjską agencją informacyjną przyznał szczerze - "wygraliśmy Wimbledon!".

Kazachstan stwarza lepsze warunki dla rosyjskich tenisistów?

Szamil Tarpiszczew w wywiadzie dla Match TV rozwodził się na temat sukcesu 23-latki. Jego zdaniem zmiana obywatelstwa nastąpiła jedynie z pobudek finansowych.

Reklama

Czytaj też: Mistrzyni zaniosła się łzami! Wymarzony triumf był blisko

"Gdybyśmy mieli pieniądze, jak w piłce nożnej, czy hokeju, Rybakina grałaby dla Rosji" - powiedział szef federacji.

Tarpiszczew powiedział, że "nikogo nie przegapili" i "faktem jest, że wszyscy rodzice sportowców chcą jak najlepszych warunków dla swoich dzieci i w pewnym okresie jedna z byłych republik radzieckich stwarza taką możliwość".

Zdaniem 74-latka aktualnie około 20 rosyjskich tenisistów gra w barwach Kazachstanu.