Prezes PZT wydał oświadczenie odnośnie oskarżeń o molestowanie seksualne

W nawiązaniu do serii oczerniających mnie artykułów Onetu, zaprzeczam stanowczo wszystkim stawianym mi zarzutom , w tym twierdzeniom pani Katarzyny Kotuli w opublikowanym w dniu 21 listopada 2022 artykule" - przekazał prezes PZT.

"Mirosław Skrzypczyński napastował mnie seksualnie co najmniej kilkanaście razy w ciągu trzech lat, gdy przebywałam w klubie Energetyk Gryfino. Kiedy to robił, byłam całkowicie sparaliżowana" - stwierdziła w rozmowie z Onetem Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy. Do sytuacji miało dojść na początku lat 90. XX wieku, gdy Kotula była podopieczną Skrzypczyńskiego.