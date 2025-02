Premierowy triumf Polaka na turnieju ATP. 17-15 w decydującym secie, 4 obronione meczbole

Hubert Hurkacz w singlu, do tego Jan Zieliński, Karol Drzewiecki, Piotr Matuszewski, Kamil Majchrzak i Szymon Walków w deblu - tak prezentuje się zestaw naszych reprezentantów podczas turnieju ATP 250 w Marsylii. Kamil miał również okazję, by awansować do głównej drabinki w grze pojedynczej, ale niestety przegrał w pierwszej rundzie eliminacji. Szczęście uśmiechnęło się jednak do piotrkowianina pod kątem debla, bowiem razem z Szymonem wskoczyli do rywalizacji z pozycji oczekujących. Dzisiaj zagrają na korcie centralnym z duetem Jan Zieliński/Sander Gille.

