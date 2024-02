Prawie 4 godziny gry, najdłuższy mecz roku! Nieprawdopodobne spotkanie Magdy Linette

Magda Linette przystąpiła do rywalizacji w Abu Zabi z nadzieją na przełamanie złej passy w ostatnich turniejach, bowiem miała na koncie łącznie cztery porażki z rzędu. W pierwszym meczu turnieju rangi WTA 500 udało się w końcu odnieść drugie zwycięstwo w sezonie 2024, pokonując grającą z dziką kartą Filipinkę Alexandrę Ealę 7:6(4), 6:1 .

Associated Press / © 2023 Associated Press

Magda Linette - Iga Świątek 0-2. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Nieprawdopodobny pojedynek z udziałem Magdy Linette. Maratońskie starcie z brazylijską gwiazdą

Początek meczu drugiej rundy WTA 500 w Abu Zabi ułożył się znakomicie z perspektywy poznanianki . Już w pierwszym gemie udało się przełamać serwis wyżej notowanej rywalki, a po chwili podwyższyć prowadzenie na 2:0 po obronie trzech break pointów. Polka wykorzystała swój dobry serwis i błędy po stronie przeciwniczki. Kilka minut później pojawiła się szansa, by posiadać już trzygemową przewagę, ale tym razem Haddad Maia wyratowała się z opresji i wygrała cztery punkty z rzędu.

Przez długi czas wydawało się, że w drugim secie ponownie zmierzamy do rozgrywki tie-breakowej, bowiem obie zawodniczki sumiennie utrzymywały swoje podania, ale w ósmym gemie Linette nieoczekiwanie przełamała Haddad Maię po prostym błędzie Brazylijki. Po chwili Polka serwowała po zwycięstwo w partii. Chociaż pierwszy punkt trafił na konto naszej tenisistki, to w kolejnych czterech Beatriz przejęła kontrolę nad wydarzeniami i doszło do powrotnego przełamania.