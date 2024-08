Prawie 10 godzin gry Polaka i największa premia w życiu. Tak ją wyda

Maks Kaśnikowski zadebiutował w turnieju wielkoszlemowym, podczas US Open w Nowym Jorku, i od razu przeszedł kwalifikacje, awansując do imprezy głównej, gdzie w pierwszej rundzie stoczył prawie 4,5-godzinny bój z Hiszpanem Pedrem Martinezem. 21-letni polski tenisista, mimo że go przegrał, to i tak zarobił najwięcej w dotychczasowej karierze. Warszawianin opowiedział o tym, na co wyda te pieniądze.