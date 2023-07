Prawa ręka Putina reaguje na wyrzucenie Zwonariowej. Oczekuje zakazu

38-letnia Zwonariowa próbowała dostać się do Polski na podstawie tzw. wizy do krajów strefy Schengen. Chciała wziąć udział w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju WTA 250 BNP Paribas Warsaw Open. Polska Straż Graniczna odmówiła jej wjazdu. Zawodniczka pozostała w strefie tranzytowej, a potem odleciała do Podgoricy. "Rosjanka znajduje się na liście osób, których pobyt jest niepożądany na terytorium RP" - podkreśliło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.