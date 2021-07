Dostali oni od organizatorów "dzikie karty", czwarta przypadła byłemu zwycięzcy poznańskiego challengera, Rosjaninowi Aleksiejowi Watutinowi. Wygrał on w Poznaniu w 2017 roku, ale teraz obsunął się aż na 319. miejsce w rankingu światowym i nie ma w związku z tym szans na kwalifikację z rankingu do turnieju głównego.



Z grona zakwalifikowanych do eliminacji Polaków, Wojciech Marek to 20-letni tenisista należący do LOTOS PZT Team. Zawodnik z Bytomia w obecnym sezonie zanotował kilka dobrych występów w turniejach ITF. Na swoim koncie ma m.in. półfinał singla w Monastyrze, finał debla w Nur-Sułtanie w parze z Yannem Wójcikiem oraz półfinał debla w Nowomoskowsku w parze z Michałem Mikułą.Pierwszym rywalem Polaka w niedzielnych eliminacjach będzie Portugalczyk, Joao Domingues - najwyżej sklasyfikowany tenisista w stawce zawodników walczących o udział w turnieju głównym (ATP 238). Ten pojedynek odbędzie się na korcie centralnym w Parku Tenisowym Olimpia około godziny 13. Lepszy z tej pary zmierzy się ze zwycięzcą meczu Bogdan Bobrow kontra Miljan Zekić.

Poznań Open to szansa na światowe kariery

Drugim tenisistą z "dziką kartą" jest Maks Kaśnikowski - aktualny mistrz Polski juniorów w grze pojedynczej oraz podwójnej. W tegorocznych narodowych mistrzostwach kraju w Bytomiu 18-latek dotarł do półfinału, gdzie przegrał z Kamilem Majchrzakiem, późniejszym triumfatorem imprezy. O Kaśnikowskim mogliśmy usłyszeć już w zeszłym roku po sensacyjnym zwycięstwie nad Hubertem Hurkaczem w drugiej rundzie polskiego czempionatu. W pierwszym meczu eliminacyjnym Maks zmierzy się z Belgiem, Christopherem Heymanem (ATP 411) - to starcie również na głównej arenie zostanie rozegrane nie przed godz. 15. Rywala dla lepszego z tej pary wyłoni pojedynek Aleksieja Watutina oraz Elmara Ejupovicia. Ten pierwszy to zwycięzca Poznań Open sprzed czterech lat. Teraz po problemach zdrowotnych odbudowuje swój ranking i dlatego przebija się w stolicy Wielkopolski przez eliminacje.

Trzeci Polak to Marcel Politowicz - zawodnik, który najlepiej zna korty na Golęcinie, bo reprezentuje barwy Parku Tenisowego Olimpia. Największym tegorocznym osiągnięciem 19-latka jest ćwierćfinał młodzieżowych mistrzostw Polski do lat 23. O możliwość gry w turnieju głównym Politowicz powalczy najpierw z Francuzem, Evanem Furness (ATP 295) w niedzielę w pierwszym pojedynku dnia o godzinie 11. W przypadku wygranej kolejnym przeciwnikiem poznaniaka będzie Aleksander Szewczenko lub Geoffrey Blancaneaux.

O ostatnie miejsce w turnieju głównym powalczą Brazylijczyk Thomaz Bellucci, Czech David Poljak, Niemiec Sebastian Fanselow oraz Francuz Corentin Denolly. Z grona tych tenisistów wart uwagi jest 33-letni Brazylijczyk, który w przeszłości wygrał cztery turnieje ATP World Tour, dotarł do olimpijskiego ćwierćfinału w Rio de Janeiro, a w 2011 roku osiągnął półfinał turnieju Masters w Madrycie.

