- Dawno nie widziałem, aby ktoś tak grał. Nie do zdarcia - komplementował młodego rosyjskiego zawodnika Wojciech Fibak. Aleksandr Szewczenko to przecież tylko kwalifikant, notowany na odległym 441. miejscu w świecie. W Poznaniu przebijał się przez eliminacje. Gdy dotarł do turnieju głównego, rozprawił się ze Szwedem Leo Borgiem na oczach jego ojca, legendarnego tenisisty Björna Borga.



W drugiej rundzie Rosjanin trafił na innego kwalifikanta, Niemca Elmara Ejupovicia 7-6, 3-6, 7-6 i jest już w ćwierćfinale jako jedyny tak nisko notowany zawodnik imprezy. Nadal w turnieju walczą dwaj najwyżej rozstawieni zawodnicy - Hiszpan Bernabe Zapata Miralles i Holender Botic van der Zantschulp. Nie ma natomiast żadnego z Polaków, żaden nie przeszedł choćby pierwszej rundy.



Wyniki czwartkowych meczów Poznań Open

Aleksandr Szewczenko (Rosja) - Elmar Ejupovic (Niemcy) 7-6, 3-6, 7-6, Zdenek Kolar (Czechy, 5) - Pedro Cachin (Argentyna) 6-4, 4-6, 7-5, Jiri Lehecka (Czechy) - Guido Andreozzi (Włochy) 6-3, 6-4, Botic van de Zantschulp (Holandia, 2) - Miljan Zekic (Serbia) 6-4, 6-1