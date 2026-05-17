Pożegnanie ze Świątek, Fissette w centrum burzy. Oto jego nowa podopieczna

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Niecałe dwa miesiące minęły od pożegnania z Igą Świątek, a wszystko wskazuje na to, że Wim Fissette znalazł już nową pracodawczynię. Byłego szkleniowca Polki przyłapano w Strasburgu u boku mistrzyni WTA 1000, która pod jego okiem przygotowywała się do kolejnego turnieju. W sieci błyskawicznie wybuchło poruszenie. Wiele z komentarzy krytycznie odnosiło się do decyzji tenisistki.

article cover
Wim Fissette nawiązał współpracę z zawodniczką z TOP 10Robert Prange/Getty Images / x.com/AlErsalpodGetty Images

Dokładnie 23 marca po kompletnie nieudanym turnieju w Miami, z którego odpadła już w 1. rundzie z Magdą Linette Iga Świątek ogłosiła rozstanie z Wimem Fissettem. Co ciekawe, była to jedyna zmiana, jaka zaszła w jej sztabie.

Po kilku dniach obfitujących w liczne plotki i domysły na temat tego, z kim teraz zwiąże się Raszynianka, najlepsza polska tenisistka wszechczasów postanowiła publicznie przekazać, że jej nowym szkoleniowcem zostanie Francisco Roig.

Świątek wyrzucona z turnieju. Nagle ogłasza. Chce powrotu i podaje 3 powody

Wim Fissette znalazł nową pracodawczynię? Zdjęcia nie kłamią

Uwaga skupiła się zatem na byłym trenerze Rafaela Nadala. Nie zapomniano przy tym jednako Belgu. Opinię publiczną bardzo interesowało, jaką zawodniczkę będzie trenował po pożegnaniu z Igą Świątek. Odpowiedź poznaliśmy tuż przed startem turnieju w Strasbourgu.

Media społecznościowe wieczorem w sobotę obiegły zdjęcia Fissette'a u boku... Victorii Mboko. Natychmiast ruszyła lawina spekulacji, czy to właśnie mistrzyni z Montrealu została nową podopieczną Belga. Plotki szybko zostały potwierdzone.

Zobacz również:

Na zdjęciu Iga Świątek oraz Robert Lewandowski
Iga Świątek

Świątek wkroczyła do akcji. Tak nazwała Lewandowskiego. Wystarczyły 3 słowa

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Dominik Senkowski z redakcji Sport.pl przekazał, że jeden z przyjaciół belgijskiego skzoleniowca potwierdził mu, iż Fissette na okres próbny związał się z 9. rakietą świata. To pod jego wodzą przystąpi do zmagań w Strasburgu.

Zawrzało po doniesieniach ws. Fissette'a. Kibice rozczarowanie

Decyzja Mboko o nawiązaniu współpracy z byłym trenerem Igi Świątek spotkała się z mieszanymi reakcjami ze strony kibiców. Dość powiedzieć, że w mediach społecznościowych wybuchła burza. Liczne komentarze podważały kompetencje Belga. 

Kocham bardzo Victorię, ale to nie jest dobry wybór. To nie jest trener od techniki, a ona ma kilka obszarów, w których powinna się poprawić; Dobrze dla innych zawodniczek - zniszczy ją, tak jak zrobił to z Igą i pozostałymi; Ehh to już dla niej koniec; Zła decyzja
brzmiała lwia część komentarzy.

Ostatnie tygodnie dla Victorii Mboko nie były udane. Kanadyjka odpadła już w 1/32 finału w Madrycie, a z turnieju w Rzymie wycofała się z powodu choroby. Do rozgrywek WTA Strasbourg przystępuje ona z wielkimi nadziejami, zwłaszcza że w rankingu goni ją Karolina Muchova.

Zobacz również:

Elina Switolina z trofeum za triumf w Rzymie
Tenis

Niespodzianka w Rzymie, Ukrainki górą. Sygnał przed Roland Garros dla Świątek i Sabalenki

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Tenisistka ubrana w różową sportową sukienkę odbija piłkę rakietą na niebieskim korcie tenisowym.
Victoria MbokoRich StorryAFP
Mężczyzna w czerwonej sportowej kurtce z logo oraz flagą Belgii, zaciśnięta pięść uniesiona w geście determinacji, na czarnym tle.
Wim FissetteBENOIT DOPPAGNE AFP
Dwoje ludzi na korcie tenisowym podczas treningu, mężczyzna trzyma kilka piłek tenisowych i tłumaczy coś kobiecie ubranej w fioletowy strój sportowy, oboje mają czapki z daszkiem, w tle niebieska siatka oddzielająca kort.
Wim Fissette i Iga ŚwiątekZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Casper Ruud - Luciano Darderi. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja