Pożegnanie Federera niepewne. "Decyzja w ostatniej chwili"

W czwartek Roger Federer poinformował na swoich profilach w mediach społecznościowych o zakończeniu kariery. "Znam ograniczenia swojego ciała. W ostatnim czasie wysyła mi ono jasny przekaz, mam 41 lat" - napisał. Ostatnie mecze ma rozegrać podczas pokazowego turnieju Laver Cup, który odbędzie się od piątku do niedzieli w Londynie. Stan zdrowia może mu na to jednak nie pozwolić.

Pożegnanie Federera zagrożone? Szwajcar niepewny gry

Zdaniem jego trenera od przygotowania fizycznego, Pierre'a Paganiniego, niewiadoma co do możliwości występu będzie trwała do samego końca. - Prawdopodobnie decyzja zostanie podjęta w ostatniej chwili. Roger trenuje, by mieć informacje o tym, czy gra w turnieju to dobry pomysł, czy nie. Jestem podekscytowany - powiedział tabloidowi "Blick".

Wcześniej jeden z trenerów "Feda", Severin Luthi zdradził, że celem jego podopiecznego jest gra tylko w singlu lub deblu. - To jeszcze nie jest pewne, ale trenujemy po pięć godzin dziennie. Wykonujemy ciężką pracę - przyznał.

Federer ma wystąpić w drużynie Europy z Rafaelem Nadalem czy Novakiem Djokoviciem. Resztę Świata będą reprezentować m.in. Taylor Fritz czy Felix Auger-Aliassime. Wszystkich jednak przyćmi szwajcarska legenda dyscypliny, jeśli tylko zdecyduje się wyjść na kort. 20-krotny zwycięzca Wielkich Szlemów nie był widziany w akcji od Wimbledonu 2021, kiedy to przegrał w ćwierćfinale z Hubertem Hurkaczem.

