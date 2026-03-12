Pożegnanie Djokovicia z Indian Wells. Szalone sceny, aż musiał się położyć

Novak Djoković był jednym z najbardziej zapracowanych zawodników podczas tegorocznych zmagań w Kalifornii. Serb nie skupiał się tylko i wyłączne na singlu, ponieważ wraz ze Stefanosem Tsitsipasem wziął udział w rywalizacji deblowej. Gwiazdorski duet co prawda wygrał na otwarcie, lecz radość nie trwała długo. Już w 1/16 finału górą okazała się para Arthur Rinderknech/Valentin Vacherot. 38-latek jednak wciąż miał szansę na sukces w obecnie trwającej edycji Indian Wells. Dzień później czekało na niego starcie z Jackiem Draperem.

Brytyjczyk dopiero niedawno zameldował się na korcie po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. I powoli wraca do dyspozycji sprzed feralnego urazu, która pozwalała mu na zajmowanie czwartego miejsca w rankingu ATP. Kolejny na to dowód otrzymaliśmy właśnie dzisiaj. Choć Novak Djoković rozpoczął od mocnego uderzenia, bo jego łupem w stosunku 6:4 padł pierwszy set. Ale sportowiec z Wysp odpowiedział mu błyskawicznie, doprowadzając do decydującej rozgrywki. Partia zakończyła się identycznym rezultatem, tyle że tym razem cieszył się młodszy z zawodników.

Novak Djoković opuszcza Indian Wells. To stało się dzień po dniu

Wspaniałe sceny kibice obejrzeli na początku trzeciej części gry. W pierwszym gemie przy stanie 30-30 miała miejsce jedna z najpiękniejszych wymian dopiero co rozpoczętego sezonu. Panowie przez prawie minutę walczyli o cenny punkt. Swego dopiął ostatecznie Novak Djoković. Serb potrzebował jednak odpoczynku. Na chwilę położył się nawet, by złapać oddech. Kilka minut później z kolei wyszedł na prowadzenie 1:0 w secie. Do wyłonienia triumfatora meczu potrzebny był tie-break, ponieważ zawodnicy zdobyli następnie po jednym przełamaniu.

Trzynasta rozgrywka obfitowała w mini-breaki. Więcej uzbierał ich Jack Draper, dzięki czemu niebawem zagra o półfinał turnieju. Brytyjczyk już w drugich zawodach po kontuzji pokazał więc kibicom, że wciąż należy do męskiej czołówki. 24-latek pierwszy raz w karierze pokonał gwiazdora z Belgradu. Ostatnio obaj mierzyli się prawie pięć lat temu.

Novak Djoković natomiast przeżywa bolesne chwile. Doświadczony Serb dzień po dniu odpadł najpierw z debla, a następnie z singla. I to jeszcze po morderczym pojedynku. Fani zapewne długo będą jednak wspominać wygraną przez niego wymianę na początku trzeciej partii. "On ma 38 lat. Absolutny GOAT (The Greatest of All Time - najlepszy z najlepszych - dop.red.)" - napisał choćby profil Tiempo De Tenis w serwisie X.

