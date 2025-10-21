Powtórki z US Open nie będzie, znowu bolesna porażka. Jelena Rybakina na to czekała

Maria Sakkari po raz ostatni w finale turnieju WTA grała w marcu 2024 roku, kiedy to w Indian Wells uległa w starciu o trofeum Idze Świątek. Później często zmieniała trenerów i nie była już w stanie nawiązać do dawnego poziomu. Z problemami boryka się do dziś, co jest o tyle niepokojące, że mówimy przecież o byłej trzeciej rakiecie świata (na podium rankingu WTA znalazła się w 2022 roku).

30-letnia Greczynka w kończącym się sezonie nie zachwycała, jedynie podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie była w stanie wygrać trzy mecze z rzędu w drabince głównej. Wówczas pokonała wyżej notowane Wang Xinyu, Magdę Linette i Jasmine Paolini, a jej zwycięski marsz powstrzymała dopiero w czwartej rundzie Elina Switolina.

Sakkari poza tym dwukrotnie w 2025 roku wygrywała dwa mecze z rzędu w turnieju głównym - najpierw w Waszyngtonie, gdzie ograła Katie Boulter oraz Emmę Navarro a przegrała z Emmą Raducanu, później w US Open - tam pokonała Tatjanę Marię i Annę Bondar, uległa Beatriz Haddad Maii. Później błyskawicznie pożegnała się z marzeniami o dobrym wyniku w Guadalajarze, bo została rozbita w pierwszej rundzie, nie szło jej także w Azji. W Pekinie wygrała jeden mecz, w Osace żadnego. Kolejną szansę na przełamanie miała w Tokio.

WTA Tokio. Maria Sakkari zagrała z Leylah Fernandez

Sakkari w Japonii najpierw musiała przedzierać się przez kwalifikacje - najpierw pokonała Zeynep Somnez (7:5, 6:3), później bez straty seta rozprawiła się z Susan Lamens (6:3, 6:3). I weszła do drabinki głównej turnieju WTA 500. W pierwszej rundzie trafiła na notowaną na 22. miejscu w światowym rankingu Leylah Fernandez.

Greczynka, która jest 54. w rankingu, miała dużą szansę na to, by zapisać pierwszego seta na swoim koncie. Wprawdzie jako pierwsza straciła podanie, ale sama szybko dwukrotnie przełamała rywalkę, następnie wybroniła break pointa i prowadziła już 5:2. Kanadyjka powoli zaczęła się rozkręcać, jednak przy stanie 4:5 musiała bronić piłek setowych. Sakkari ich nie wykorzystała, co było momentem zwrotnym w partii, bo Fernandez zaczęła odrabiać straty, a ostatecznie wygrała po tie-breaku.

W drugim secie żadna z zawodniczek nie była w stanie wypracować większej przewagi. Gra toczyła się gem za gem, aż przy stanie 5:4 dla rywalki Sakkari serwowała po to, by utrzymać się w meczu. Nie obroniła jednak podania, Fernandez triumfowała w secie oraz w całym meczu (7:6(5), 6:4), który trwał dokładnie 120 minut.

Teraz Fernandez czeka znacznie trudniejsze zadanie - w drugiej rundzie zagra z rozstawioną z "2" Jeleną Rybakiną, która dopiero od tego etapu rozpoczyna swój udział w turnieju rangi WTA 500. Reprezentantka Kazachstanu do Tokio przyjechała podbudowana triumfem w Ningbo i będzie jedną z faworytek do turniejowego zwycięstwa.

Statystyki meczu Leylah Annie Fernandez 2 - 0 Maria Sakkari Wygrane break pointy 0 0 % wygranych break pointów 0% 0% Break pointy 0 0 Błędy serwisowe 0 0 Asy serwisowe 0 0 Punkty 0 0

Polsat Sport Polsat Sport

Leylah Fernandez RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Leylah Fernandez Minas Panagiotakis AFP

Maria Sakkari Mike Stobe/Getty Images via AFP AFP