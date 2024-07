Powstrzymała dominację Świątek. Teraz kroczy po Wimbledon. Pewna wygrana

Danielle Collins vs. Barbora Krejcikova. SKRÓT. WIDEO

Mecz dosyć mocno zaczęła Krejcikova. Już w pierwszym gemie miała break-pointa, ale nie udało jej się wykorzystać. Podobnie było w trzecim gemie, kiedy miała nawet dwie piłki na przełamanie, ale znów nie potrafiła ich wykorzystać. Ostatecznie gra do stanu 5:5 toczyła się gem za gem, mimo że w siódmym "rozdaniu" Czeszka miała aż trzy break-pointy. W 11 gemie Krejcikovej wreszcie udało się wygrać przy serwisie Collins. W kolejnym obroniła swoje podanie i ostatecznie wygrała pierwszego seta 7:5.

Początek drugiej partii znów pokazał, że Amerykanka będzie pod stałą presją. Już w pierwszym gemie Krejcikova miała dwa break-pointy, ale Collins udało się wyjść z kłopotów, tyle że na chwile. Czeszka okazała się bowiem lepsza w aż pięciu kolejnych gemach i błyskawicznie wyszła na prowadzenie 5:1. Warto jednak podkreślić, że Collins przy stanie 1:3 w drugim secie poprosiła o przerwę medyczną, ponieważ miała problemy z lewym udem. Ostatecznie wróciła na kort i nawiązała jeszcze walkę. Ze stanu 1:5 udało jej się wyjść na 3:5, ale to było wszystko, co mogła zrobić. Krejvickova w dziewiątym gemie była bezlitosna, bo zwyciężyła do zera i triumfowała w całym meczu 7:5, 6:3.