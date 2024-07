Powrót z 3:5 i zwrot na korzyść Linette po obronie setboli. Niemka pokonana przez Polkę

Magda Linette nie zwalnia przed igrzyskami w Paryżu i znajduje czas na różne aktywności. W ostatnich dniach przebywała w Poznaniu, gdzie zorganizowała wraz ze swoją fundacją Kids Day na kortach AZS dla najmłodszych adeptów tenisa. Później przeniosła się już do Pragi, gdzie odbywa się turniej WTA 250 podprowadzający pod zmagania na igrzyskach w Paryżu. Z racji wycofania się Barbory Krejcikovej z turnieju gry pojedynczej , 32-latka została rozstawiona z "4".

Trudny początek Linette i bardzo dobra reakcja. Polka w drugiej rundzie WTA 250 w Pradze

Reprezentantka naszych zachodnich sąsiadów niezwykle śmiało rozpoczęła spotkanie. W pierwszych dwóch gemach kompletnie zdominowała Linette , nie straciła ani jednego punktu. Z biegiem czasu Polka zaczęła się nieco rozkręcać, a w grze tenisistki z Niemiec powoli wkradały się błędy. To zaowocowało szybkim odrobieniem strat. Po czterech gemach na tablicy wyników mieliśmy 2:2.

Barthel wciąż stanowiła jednak spore zagrożenie, zwłaszcza gdy dostawała łatwiejszą piłkę do ataku. W piątym gemie prowadziła 40-0 przy serwisie Magdy, ale wtedy poznanianka zdołała jeszcze zareagować i przechylić szalę na swoją korzyść. Kilka minut później sytuacja się powtórzyła i tym razem Niemka wykorzystała już okazję. Przełamała do zera, a potem podwyższyła prowadzenie na 5:3. To był fragment, gdy Linette ponownie dała się zdominować rywalce. Druga rakieta Polski pracowała głównie w defensywie, a Mona napierała i prezentowała bezkompromisowy tenis.