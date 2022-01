Powrót Rafy Nadala, porażka młodej gwiazdy

W turniejach Wielkiego Szlema Rafaela Nadala nie oglądaliśmy od zeszłorocznego French Open. Hiszpan, który ostatnio był jednym z niewielu z tenisistów, który zabrał głos w sprawie Novaka Djokovicia, krytykując zachowanie Serba, pokazał się przed australijską publicznością z bardzo dobrej strony.

Rafael Nadal nie dał rywalowi szans

Nadal w pierwszej rundzie bez większych kłopotów pokonał 6:1, 6:4, 6:2 Marcosa Girona. Amerykanin nie potrafił przeciwstawić się jednej z największych gwiazd tenisa XXI wieku i po trzech setach zakończył swoją przygodę z Australian Open 2022.



Pierwszego dnia turnieju pewne zwycięstwa odnieśli też inni zawodnicy ze światowej czołówki. Od wygranej 6:1, 6:1, 6:3 nad Federico Corią rywalizację w AO rozpoczął niedawny zwycięzca turnieju turnieju w Adelajdzie Gael Monfils, potwierdzając, że znajduje się w bardzo dobrej formie.





Bez straty seta awans wywalczył także Pablo Carreno-Busta, natomiast w po czterech setach awans do drugiej rundy zaliczył rozstawiony z numerem "14" reprezentant Kanady Denis Shapovalov. Na pewno niespodzianką jest odpadnięcie z turnieju Camerona Norrie, który w trzech setach przegrał z Sebastianem Kordą.





Australian Open: Niespodzianka w turnieju kobiet

Z pewnością największą niespodzianką pierwszego dnia turnieju jest odpadnięcie z rywalizacji już w pierwszej rundzie Cori Gauff. Najmłodsza tenisistka w czołówce rankingu WTA przegrała 4:6, 2:6 z Qiang Wang, notowaną tuż za pierwszą setką rankingu.



Swoje mecze wygrały za to inne z faworytek, Maria Sakkari, Barbora Krejcikova czy Witkoria Azarenka. Greczynce spore problemy sprawiła doświadczona Niemka Tatjana Maria, ale ostatecznie to Sakkari mogła cieszyć się z awansu.



Jutro do gry przystępują Polki. Iga Świątek zmierzy się z Harriet Dart, Magda Linette zagra z Anastasiją Sevastovą, a przed Magdaleną Fręch rywalizacja z Simoną Halep.