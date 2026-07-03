Powrót Polki z 2:4. Mistrzyni Australian Open 2026 bezradna. Jest półfinał

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Oczy tenisowego świata są obecnie skoncentrowane przede wszystkim na tym, co dzieje się podczas wielkoszlemowego Wimbledonu. Tam wystartowały dzisiaj mecze trzeciej rundy singla. Obecnie toczą się również zmagania niższej rangi, w innych częściach Europy i świata. W jednym z takich turniejów bierze udział Weronika Falkowska. Nasza reprezentantka zanotowała w piątek zwycięstwo w dwóch setach przeciwko zawodniczce, która cieszyła się ze zdobycia trofeum podczas tegorocznego Australian Open.

Weronika Falkowska bardzo dobrze radzi sobie w turnieju rozgrywanym w Amstelveen
Weronika Falkowska bardzo dobrze radzi sobie w turnieju rozgrywanym w AmstelveenPIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Newspix.pl

Weroniki Falkowskiej nie oglądaliśmy w akcji podczas tegorocznych zmagań na trawnikach Wimbledonu. Nasza tenisistka próbuje zbudować ranking, który pozwoli jej na udział w wielkoszlemowych eliminacjach. Dlatego też bierze udział w turniejach niższej rangi - m.in. w czasie rozgrywek w Londynie. 26-latka udała się do Holandii, na imprezę ITF W35 w Amstelveen. Singlowe zmagania w tej lokalizacji posiadają bardzo rozbudowaną drabinkę, na 48 zawodniczek.

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16 rozstawionych tenisistek otrzymało wolny los w pierwszej rundzie. Do tego grona załapała się Falkowska, otrzymując "12" w turniejowej drabince. Weronika dotarła do ćwierćfinału tracąc jednego seta w starciu z Francescą Pace. Polka pokonała Włoszkę 2:6, 6:4, 6:1. Dziś naszą reprezentantkę czekało ciekawe wyzwanie. Po drugiej stronie znalazła się zawodniczka, która zdobyła trzy wielkoszlemowe tytuły w juniorskim deblu. Mowa o Alenie Kovackovej, mistrzyni m.in. Australian Open 2026 w grze podwójnej dziewcząt. 18-letnia Czeszka próbuje swoich sił w zawodowych rozgrywkach. W piątek lepsza okazała się jednak Polka.

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Weronika Falkowska zagra w półfinale turnieju w Holandii

Mecz rozpoczął się od serwisu Falkowskiej. Już na "dzień dobry" Polka musiała się zmierzyć z drobnym wyzwaniem, bowiem przegrywała 15-30. Od tego momentu zgarnęła trzy punkty i zainaugurowała spotkanie od prowadzenia. Niestety w piątym gemie Kovackova wypracowała już sobie trzy break pointy, wykorzystała drugiego z nich. Po zmianie stron Alena wyszła na 4:2. Po ósmym rozdaniu na tablicy wyników pojawił się remis. Czeszka nie zachowała serwisu, mimo prowadzenia 30-15.

Zrobiło się 4:4 i gra o zwycięstwo w partii rozpoczęła się od nowa. Niezwykle istotny okazał się dziewiąty gem. Znów zobaczyliśmy rezultat 0-40 z perspektywy Weroniki, ale tym razem nasza reprezentantka wyszła z opresji. Doprowadziła do walki na przewagi, która zakończyła się po jej myśli. Potem udało się przełamać podanie Kovackovej, wykorzystując już pierwszego z dwóch setboli. Dzięki temu Polka zapisała na swoim koncie triumf 6:4 w premierowej odsłonie.

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Na starcie drugiej części pojedynku obie tenisistki utrzymały swoje podania. W trakcie trzeciego rozdania Falkowska straciła serwis, mimo prowadzenia 30-15. Po zmianie stron taki sam scenariusz powtórzyła Alena. To był punkt zwrotny dla losów tej odsłony. Weronika poszła za ciosem, kolekcjonowała kolejne "oczka". Spotkanie zakończyła już podczas ósmego gema. Najpierw zobaczyliśmy meczbola dla Polki, potem piłkę na trzecie rozdanie dla Czeszki. Ostatecznie po drugiej szansie na zamknięcie potyczki, Falkowska triumfowała 6:4, 6:2. Dzięki temu zagra w półfinale ITF W35 w Amstelveen z Sandrą Samir albo Carmen Andreeą Hereą.

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Weronika Falkowska
Weronika FalkowskaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Zawodniczka tenisa walcząca o piłkę podczas intensywnego meczu na korcie, skupiona twarz widoczna przez struny rakiety, dynamiczny ruch i profesjonalny strój sportowy.
Weronika Falkowska w akcjiFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP_AFP
Weronika Falkowska
Weronika FalkowskaFOTO OLIMPIK/NurPhoto via AFPAFP


Iga Świątek – Karolina Pliskova. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

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