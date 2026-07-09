Powrót pogromczyni Chwalińskiej. 85 minut walki z półfinalistką trzech Wielkich Szlemów

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Maja Chwalińska zakończyła zmagania na tegorocznym Wimbledonie już na etapie pierwszej rundy. Polka przegrała nie tylko z rywalką (Mananchayą Sawangkaew), ale i z kontuzją. Tenisistka z Tajlandii dotarła aż do trzeciej rundy, a teraz przeniosła się za ocean, gdzie zmierzyła się z półfinalistką trzech turniejów wielkoszlemowych.

Maja Chwalińska i Mananchaya Sawangkaew
Zmora Chwalińskiej powróciła. Dwa sety w walce o drugą rundę w NewportKentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP / Kirill KUDRYAVTSEV / AFPAFP

Maja Chwalińska ma za sobą naprawdę zwariowane tygodnie. 24-latka w Roland Garros dotarła do finału, w którym uległa Mirze Andriejewej. Był to dla niej zdecydowanie największy sukces w dotychczasowej karierze, który wywindował ją na 21. miejsce w rankingu WTA i otworzył nowe, lepsze możliwości.

Pogromczyni Chwalińskiej dotarła do 3. rundy Wimbledonu

Polka po turnieju w Paryżu odpoczywała, a następnie udała się na Wimbledon. Pierwotnie miała wystąpić w eliminacjach, ale otrzymała od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego. Jej rywalką w 1. rundzie była Mananchaya Sawangkaew (164. WTA). Chwalińska pierwszego seta wygrała 6:2, a w drugim prowadziła 5:2 i miała piłkę meczową. Wówczas doszło do niefortunnej sytuacji, która zmieniła oblicze meczu. Nasza reprezentantka się poślizgnęła i nabawiła kontuzji. Tajka wygrała drugiego seta 7:5, a w trzeciej partii triumfowała 6:2 i mogła cieszyć się z awansu do kolejnej rundy wielkoszlemowego turnieju w Londynie.

Tenisistka z Tajlandii wyeliminowała w następnej rundzie Alycię Parks (7:5, 6:0), a jej przygoda z londyńskimi kortami skończyła się na kolejnej przeszkodzie. Lepsza okazała się od niej Karolina Muchova (6:2, 7:6), która w piątek powalczy z Coco Gauff o awans do finału.

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Sawangkaew z Londynu udała się do Newport, gdzie na trawie rozgrywany jest turniej WTA 125. Tajka jest rozstawiona z numerem "6". W pierwszej rundzie jej rywalką była Caroline Dolehide (214. WTA), która jest zdecydowanie lepszą deblistką niż singlistką. Amerykanka docierała do półfinałów Roland Garros (2024), Wimbledonu (2021, 2023, 2024) i US Open (2019, 2022). Zresztą dwa lata temu była sklasyfikowana na dziewiątym miejscu w rankingu deblistek.

Sawangkaew bardzo dobrze serwowała i to było kluczem do zwycięstwa nad Amerykanką 6:3, 6:4. W całym meczu miała dwa zawahania przy własnym podaniu, ale bardziej chwiejna była Dolehide. Tym samym po 85 minutach Tajka mogła cieszyć się z awansu do drugiej rundy, gdzie jej rywalką będzie Lea Ma (299. WTA), która w Newport występuje z dziką kartą.

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Maja ChwalińskaALAIN JOCARDAFP
Uśmiechnięta tenisistka w żółtej koszulce z logotypami sponsorów trzyma rękę na czole, wyrażając radość lub ulgę po zakończeniu meczu.
Maja Chwalińska Zabulon Laurent/ABACAEast News
Tenisistka w białym stroju z koncentracją odbija piłkę rakietą podczas meczu.
Mananchaya SawangkaewKIRILL KUDRYAVTSEV AFP


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