Powrót Magdaleny Fręch z 1:4, półfinalistka Roland Garros pokonana. Efektowny triumf Polki

Magdalena Fręch zdecydowała się na jeszcze jeden start przed US Open. Po tym, jak zagrała w drugiej rundzie WTA 1000 w Toronto oraz tej samej fazie tysięcznika w Cincinnati, nasza tenisistka udała się do Monterrey, by walczyć w zmaganiach rangi WTA 500. Z racji bezpośredniego zaplecza dla wielkoszlemowej rywalizacji, w Meksyku pojawiła się też nieco gorsza obsada. Dzięki temu będąca aktualnie na 45. miejscu w rankingu zawodniczka klubu KS Górnik Bytom otrzymała rozstawienie z "9".



