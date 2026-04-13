Iga Świątek wyciąga wnioski z ostatnich słabszych miesięcy i niespodziewanej porażki w pierwszym meczu Miami Open. Zwolniła Wima Fissette'a i poleciała na Majorkę, by tam - w Akademii Rafaela Nadala - poprawić formę. Na miejscu ćwiczyła już pod okiem nowego szkoleniowca, Francisca Roiga. Mocno skupiła się na treningach, rezygnując przy tym z udziału w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup. Reprezentacja Polski, bez niej w składzie, mimo walki przegrała z Ukrainą, co przekreśliło możliwość awansu do finału zawodów.

Absencja Igi nie spodobała się niektórym kibicom i osobom publicznym, w tym byłemu szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego generałowi Stanisławowi Koziejowi. "Ja nie mogę tego zrozumieć, że gra w reprezentacji Polski jest łaską, jaką robi polska zawodniczka lub zawodnik. Jeżeli Polska cię potrzebuje, rzucasz wszystko i przyjeżdżasz" - skomentował decyzję Świątek o odpuszczeniu startu w biało-czerwonych barwach.

Zupełnie inna atmosfera panuje wokół belgijskiej kadry i Wima Fissette'a. Ci mają powody do radości, a sam były już trener Igi radośnie dołącza do świętowania.

Wielka radość w obozie byłego trenera Świątek. Jest awans!

Wim Fissette błyskawicznie wrócił na trenerską ławkę i - w roli kapitana - poprowadził reprezentację Belgii, a jego drużyna odniosła u siebie w Ostendzie spektakularne zwycięstwo nad USA. Hannve Vandenwinkel sensacyjnie pokonała Ivę Jovic, punkty dla drużyny dopisała również Elise Mertens, której mecz z Lindsay Davenport zakończył się kreczem Amerykanki. Deblowy pojedynek rozstrzygnął się na korzyść Stanów, lecz w ogólnym rozrachunku nic to nie zmieniło. Po wygranej Greet Minnen w starciu z Ivą Jovic wszystko stało się jasne. To Belgia wywalczyła sobie awans do finału Billie Jean King Cup.

Po wszystkim głos zabrał Fissette. Zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym podzielił się wielką radością. "Zmierzamy do finału Billie Jean King Cup!" - rozpoczął. "Jestem tak dumny, że mogę prowadzić ten niesamowity, zdeterminowany zespół. Ogromne podziękowania dla wszystkich belgijskich fanów, którzy przyszli nas wesprzeć - wasza energia jest bezcenna" - dodał.

Finałowy turniej Billie Jean King Cup zaplanowano w Chinach, a konkretnie w Shenzhen. Na kortach zobaczymy jeszcze - oprócz Belgii - Chiny, Czechy, Wielką Brytanię, Włochy, Kazachstan, Hiszpanię oraz Ukrainę. Zawody rozegrane zostaną między 22 a 27 września. W zeszłej edycji triumfowały Włoszki, które pokonały Amerykanki 2:0.

Wim Fissette w roli kapitana reprezentacji Belgii. AFP

Wim Fissette i Greet Minen BENOIT DOPPAGNE AFP

Wim Fissette i Iga Świątek ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

