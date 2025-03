Poważny problem przed Indian Wells. Finalistka US Open wkroczyła do akcji

Jessica Pegula sezon rozpoczęła dobrze, bo dotarła do finału turnieju WTA 500 w Adelajdzie. Wprawdzie przegrała w nim z Madison Keys, ale i tak był to dobry prognostyk przed kolejnymi tygodniami. Amerykanka jednak później nie radziła już sobie tak dobrze - odpadła z Australian Open już na etapie trzeciej rundy, w Dosze przegrała w ćwierćfinale z Jekateriną Aleksandrową, z kolei z marzeniami o dobrym wyniku w Dubaju pożegnała się już po drugim meczu ograna przez Lindę Noskovą.

Finalistka ubiegłorocznego US Open po miesiącu ponownie pojawiła się na korcie, tym razem w Austin. Do turnieju WTA 250 przystąpiła jako piąta zawodniczka światowego rankingu i najwyżej notowana tenisistka imprezy. A z racji, że obsada zmagań nie była mocna (drugą najwyżej notowaną tenisistką była 13. Diana Sznajder), to właśnie Peguli wieszczono zwycięstwo w turnieju.