Poważne problemy zdrowotne trenera Świątek. Jest nagranie, prosto z Rzymu
Na początku kwietnia Iga Świątek ogłosiła nazwisko nowego trenera. Szkoleniowcem Polki został 58-letni Francisco Roig, który w przeszłości współpracował z Rafaelem Nadalem. Obecnie nasza tenisistka przebywa w Rzymie, gdzie za moment rozpocznie rywalizację na tamtejszym "tysięczniku". Tymczasem okazuje się, że Hiszpan zmaga się z problemami zdrowotnymi.
Dokładnie 2 kwietnia Iga Świątek ogłosiła, że jej nowym trenerem został Francisco Roig. Hiszpan zajął miejsce Wima Fissette'a, z którym Polka zakończyła współpracę po turnieju w Miami, gdzie w pierwszym meczu przegrała z Magdą Linette.
Debiut 24-latki pod wodzą nowego szkoleniowca miał miejsce w Stuttgarcie. Tam Świątek pokonała Laurę Siegemund, ale później przegrała z Mirrą Andriejewą. Następnie udała się do Madrytu, gdzie na start wygrała z Ukrainką Darią Snigur. Później przystąpiła do starcia z Ann Li, jednak w trzecim secie została zmuszona do kreczu. Wszystko przez chorobę.
Trener Świątek zmaga się z problemami. Oto nagranie
Tym sposobem za kadencji nowego trenera bilans Polski jak na razie wynosi 2:2. Na zdecydowanie lepszy wynik mistrzyni Wimbledonu liczy w Rzymie. Świątek przebywa już w stolicy Włoch, gdzie ruszyły kolejne zawody z cyku WTA 1000.
Tuż po zatrudnieniu Roiga w mediach społecznościowych można było znaleźć mnóstwo materiałów wideo, na których Hiszpan brał czynny udział w treningach swojej zawodniczki. Wraz z Rafaelem Nadalem - w akademii legendarnego tenisisty - obaj próbowali szlifować jej poszczególne zagrania.
Niestety obecnie najprawdopodobniej Francisco Roig będzie musiał ograniczyć się tylko do słownych wskazówek. Wszystko przez... problemy zdrowotne.
Na profilu "Z kortu - informacje tenisowe" - ukazał się filmik ukazujący Hiszpana poruszającego się o kulach. Jego prawa noga jest zabandażowana aż do kolana. Można przypuszczać więc, że trener Świątek zmaga się ze skręceniem, ostrym nadwyrężeniem lub podobną kontuzją.
W pierwszym meczu na Internazionali d'Italia reprezentantka Polski zmierzy się z Caty McNally. - Ostatnie turnieje pokazują, że różnie bywa. Na razie trzeba trochę tę perspektywę zmienić. Patrzeć na Igę przez pryzmat najbliższego meczu. Niech wygrywa, niech się buduje i zobaczymy, co będzie dalej - mówił ostatnio Dawid Celt.
