Poważne problemy zdrowotne trenera Świątek. Jest nagranie, prosto z Rzymu

Michał Chmielewski

Na początku kwietnia Iga Świątek ogłosiła nazwisko nowego trenera. Szkoleniowcem Polki został 58-letni Francisco Roig, który w przeszłości współpracował z Rafaelem Nadalem. Obecnie nasza tenisistka przebywa w Rzymie, gdzie za moment rozpocznie rywalizację na tamtejszym "tysięczniku". Tymczasem okazuje się, że Hiszpan zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Iga Świątek z rakietą tenisową, Francisco Roig opuszcza kort o kulach z pomocą innej osoby.
Iga Świątek, Francisco RoigMIGUEL REIS / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP/ zrzut ekranu "Z kortu - informacje tenisowe"AFP

Dokładnie 2 kwietnia Iga Świątek ogłosiła, że jej nowym trenerem został Francisco Roig. Hiszpan zajął miejsce Wima Fissette'a, z którym Polka zakończyła współpracę po turnieju w Miami, gdzie w pierwszym meczu przegrała z Magdą Linette.

Debiut 24-latki pod wodzą nowego szkoleniowca miał miejsce w Stuttgarcie. Tam Świątek pokonała Laurę Siegemund, ale później przegrała z Mirrą Andriejewą. Następnie udała się do Madrytu, gdzie na start wygrała z Ukrainką Darią Snigur. Później przystąpiła do starcia z Ann Li, jednak w trzecim secie została zmuszona do kreczu. Wszystko przez chorobę.

Trener Świątek zmaga się z problemami. Oto nagranie

Tym sposobem za kadencji nowego trenera bilans Polski jak na razie wynosi 2:2. Na zdecydowanie lepszy wynik mistrzyni Wimbledonu liczy w Rzymie. Świątek przebywa już w stolicy Włoch, gdzie ruszyły kolejne zawody z cyku WTA 1000.

Tuż po zatrudnieniu Roiga w mediach społecznościowych można było znaleźć mnóstwo materiałów wideo, na których Hiszpan brał czynny udział w treningach swojej zawodniczki. Wraz z Rafaelem Nadalem - w akademii legendarnego tenisisty - obaj próbowali szlifować jej poszczególne zagrania.

Niestety obecnie najprawdopodobniej Francisco Roig będzie musiał ograniczyć się tylko do słownych wskazówek. Wszystko przez... problemy zdrowotne.

Na profilu "Z kortu - informacje tenisowe" - ukazał się filmik ukazujący Hiszpana poruszającego się o kulach. Jego prawa noga jest zabandażowana aż do kolana. Można przypuszczać więc, że trener Świątek zmaga się ze skręceniem, ostrym nadwyrężeniem lub podobną kontuzją.

W pierwszym meczu na Internazionali d'Italia reprezentantka Polski zmierzy się z Caty McNally. - Ostatnie turnieje pokazują, że różnie bywa. Na razie trzeba trochę tę perspektywę zmienić. Patrzeć na Igę przez pryzmat najbliższego meczu. Niech wygrywa, niech się buduje i zobaczymy, co będzie dalej - mówił ostatnio Dawid Celt.

tenisistka w białym stroju i fioletowej czapce skupiona na odbiciu żółtej piłki tenisowej przy użyciu rakiety, dynamiczna akcja na tle rozmytej publiczności
Iga Świątek wraca do "ustawień fabrycznych". Nowy trener Francisco Roig już ma kłopoty.ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Mężczyzna w czapce z daszkiem z napisem 'CASA LOTOS', ubrany w niebieską koszulkę polo z białymi detalami, siedzi oparty o rękę z zamyśloną miną, w tle widoczne są rozmyte sylwetki innych osób.
Francisco RoigMatthew StockmanAFP
Dwóch mężczyzn na korcie tenisowym, jeden w koszulce na ramiączkach z rakietą i piłką, drugi w niebieskiej koszulce gestykulujący podczas rozmowy; za nimi widoczny baner reklamowy.
Francisco Roig był trenerem Nadala w latach 2005 - 2022XAVIER BONILLAAFP
