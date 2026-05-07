Dokładnie 2 kwietnia Iga Świątek ogłosiła, że jej nowym trenerem został Francisco Roig. Hiszpan zajął miejsce Wima Fissette'a, z którym Polka zakończyła współpracę po turnieju w Miami, gdzie w pierwszym meczu przegrała z Magdą Linette.

Debiut 24-latki pod wodzą nowego szkoleniowca miał miejsce w Stuttgarcie. Tam Świątek pokonała Laurę Siegemund, ale później przegrała z Mirrą Andriejewą. Następnie udała się do Madrytu, gdzie na start wygrała z Ukrainką Darią Snigur. Później przystąpiła do starcia z Ann Li, jednak w trzecim secie została zmuszona do kreczu. Wszystko przez chorobę.

Tym sposobem za kadencji nowego trenera bilans Polski jak na razie wynosi 2:2. Na zdecydowanie lepszy wynik mistrzyni Wimbledonu liczy w Rzymie. Świątek przebywa już w stolicy Włoch, gdzie ruszyły kolejne zawody z cyku WTA 1000.

Tuż po zatrudnieniu Roiga w mediach społecznościowych można było znaleźć mnóstwo materiałów wideo, na których Hiszpan brał czynny udział w treningach swojej zawodniczki. Wraz z Rafaelem Nadalem - w akademii legendarnego tenisisty - obaj próbowali szlifować jej poszczególne zagrania.

Niestety obecnie najprawdopodobniej Francisco Roig będzie musiał ograniczyć się tylko do słownych wskazówek. Wszystko przez... problemy zdrowotne.

Na profilu "Z kortu - informacje tenisowe" - ukazał się filmik ukazujący Hiszpana poruszającego się o kulach. Jego prawa noga jest zabandażowana aż do kolana. Można przypuszczać więc, że trener Świątek zmaga się ze skręceniem, ostrym nadwyrężeniem lub podobną kontuzją.

W pierwszym meczu na Internazionali d'Italia reprezentantka Polski zmierzy się z Caty McNally. - Ostatnie turnieje pokazują, że różnie bywa. Na razie trzeba trochę tę perspektywę zmienić. Patrzeć na Igę przez pryzmat najbliższego meczu. Niech wygrywa, niech się buduje i zobaczymy, co będzie dalej - mówił ostatnio Dawid Celt.

Iga Świątek wraca do "ustawień fabrycznych". Nowy trener Francisco Roig już ma kłopoty.

Francisco Roig Matthew Stockman AFP

Francisco Roig był trenerem Nadala w latach 2005 - 2022 XAVIER BONILLA AFP

