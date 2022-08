W listopadzie miną cztery lata, odkąd Agnieszka Radwańska oficjalnie ogłosiła zakończenie tenisowej kariery. A ta pełna była sukcesów. Polka wygrała 20 turniejów cyklu WTA Tour, ośmiokrotnie występowała w finale, w tym w grze o zwycięstwo na Wimbledonie (2012). Przez pewien okres była wiceliderką rankingu WTA.

Przejście na sportową emeryturę nie było dla niej łatwe. "To była moja najtrudniejsza decyzja w życiu. Trzeba ją podjąć bardzo świadomie i przede wszystkim tak, by jej nie żałować. To jest chyba najważniejsze" - opowiadała w zeszłym roku w rozmowie z Polsatem Sport i dodawała, że wciąż odczuwa skutki profesjonalnej rywalizacji na korcie. Ma dość podróży, boryka się również z kłopotami ze zdrowiem.

Reklama

Fani mieli nadzieję, że w tym temacie coś się zmieniło. Zwłaszcza po ostatnich udanych występach Radwańskiej w turnieju legend na Wimbledonie i w charytatywnym spotkaniu w ramach wydarzenia "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy" . "Isia" udowodniła, że wciąż jest w świetnej formie. Przez to u niektórych odżyły nadzieje na to, że tenisistka... wznowi karierę. Jednak sama zainteresowana sprawę stawia jasno i nie zostawia żadnych złudzeń.

Agnieszka Radwańska po treningu z Igą Świątek: Mam pięć dni, żeby dojść do siebie

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polish Open. Agnieszka Radwańska: Takie rzeczy wykluwają się na ostatnią chwile. Wideo INTERIA.TV

Agnieszka Radwańska wciąż ma problemy ze zdrowiem. Stanowczo wyklucza wznowienie tenisowej kariery

Agnieszka Radwańska, w rozmowie z "Super Expressem" przeprowadzonej przy okazji turnieju ITF 100 w Kozerkach, deklaruje, że nie ma możliwości, aby powróciła do profesjonalnego grania na korcie. A to głównie dlatego, że wciąż cierpi na poważne problemy zdrowotne. "Cztery lata temu mój organizm absolutnie powiedział 'dość' i nie poczuł się od tej pory wcale lepiej. Stopa to jeden z wielu powodów" - wyjaśnia, a następnie rozwija temat.

Cały organizm jest nadszarpnięty, cały układ nerwowy. Fizycznie nie byłabym w stanie wrócić do takich treningów, nawet gdybym chciała, jest to po prostu niemożliwe, więc takie eventy jak turniej legend na Wimbledonie są dla mnie idealnym rozwiązaniem

Nie wyklucza, że kibice jeszcze będą mogli oglądać jej tenisowe potyczki, ale tylko te amatorskie. Ma następne zaproszenia na tegoroczne "turnieje legend", ale - jak zaznacza - jeszcze jest za wcześniej, by podać szczegóły.

Agnieszka Radwańska snuje plany na przyszłość. Chodzi o jej syna

Zdjęcie Agnieszka Radwańska / AFP

Zdjęcie Agnieszka Radwańska / foto. TPN / Getty Images