Iga Świątek czeka już na pierwszy mecz w Rijadzie. A jej "koszmar" wysłał jasny sygnał

Czarny koń wśród ośmiu najlepszych to dziwne pojęcie, ale patrząc na ranking niech to będzie Qinwen Zheng, bo dostała się jako siódemka

- Nie powiemy, że czarnym koniem będzie Krejcikova. Rybakina też nie może, bo to byłoby złamanie wszelkich reguł i zasad. Jeżeli ona tam wjedzie na białym koniu i rozwali cały system, to ja nasypię głowę popiołem. Nie mówię, że to nie jest niemożliwe, ale naprawdę ciężko to sobie wyobrazić w zaistniałej sytuacji - skomentował z kolei trener tenisa, Dawid Celt.