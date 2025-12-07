Wojna, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, pochłonęła już wiele ofiar, ale niestety jej końca wciąż nie widać. Mimo to słabną sankcje, jakimi od wielu lat objęte są rosyjskie i białoruskie kluby, a także zawodnicy i zawodniczki pochodzące z krajów-agresorów. Wkrótce przywróceni do rywalizacji mają zostać judocy, wcześniej zapadłą także pozytywna decyzja ws. skoczków narciarskich.

Tenisiści i tenisistki z Rosji i Białorusi rywalizują w tourze od dawna, z tym że nie pod swoimi flagami, ani godłami narodowymi. Niektórzy z nich publicznie potępiali jednak działania Władimira Putina, co spotykało się z pozytywnym odbiorem opinii publicznej, zaś negatywnym w ojczyźnie.

Andriejewa i Sznajder w centrum uwagi. Poważne oskarżenia, w tle wojna w Ukrainie

Potępić działania wojenne po czasie zdecydowała się Aryna Sabalenka, posądzana wcześniej o wspieranie reżimu Aleksandra Łukaszenki. Zrobiła to również pochodząca z Rosji Anastazja Pawluczenkowa. Nie podążyły jednak za nią Mirra Andriejewa i Diana Sznajder. Z uwagi na to pod ich adresem padły poważne oskarżenia, autorstwa Olseksandry Olijnykowej.

Ukraińska tenisistka, której ojciec brał udział w działaniach na froncie, co miało negatywnie odbić się na jego córce, uderzyła w młode Rosjanki. Potępiła to, że pozostały "neutralne" i unikają podejmowania tematu wojny, a z jej słów można wyczytać, że podważa przy tym szczerość ich intencji.

Ta neutralność powinna zostać wystawiona na próbę. Wielu popiera wojnę. Dla niektórych samo niereprezentowanie swojego kraju wystarcza, ale tak nie jest

- Nawet bez flagi mogą grać bez ograniczeń. Andriejewa i Sznaider brały nagrody od Putina. Musimy więcej o tym mówić. To poważny problem, ponieważ mają światowe uznanie, a jednocześnie wspierają rosyjski rząd - dodała wyraźnie oburzona tenisistka.

Andriejewa znów oskarżania. Jaka jest prawdziwa twarz Rosjanki?

To nie pierwszy raz, kiedy zawodniczka z Ukrainy uderza w Mirrę Andriejewą. W 2023 roku 16-letnia wówczas Rosjanka została skrytykowana przez Dajanę Jastremską. Domagała się kary dla zawodniczki, która w mediach społecznościowych polubiła antyukraińskie wpisy. W odpowiedzi usłyszała, że władze tenisowe nie zamierzają w tej sprawie reagować.

- My, Ukraińcy, marzymy o pokoju, ale to nie zależy od nas. My tylko bronimy naszego kraju, a Rosjanie są jedynymi, którzy tego pokoju nie chcą - podkreśliła Olijnykowa.

Trump żartuje z Infantino i chwali rekordową sprzedaż biletów FIFA © 2025 Associated Press

24-latka po triumfie w Challengerze w Colinie w listopadzie złożyła hołd swojemu ojcu, który walczy na froncie.

Mirra Andriejewa i Diana Sznajder Artur Widak AFP

Mirra Andriejewa IMAGO AFP

Diana Sznajder PETER PARKS AFP