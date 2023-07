Poważne kłopoty gwiazdy tenisa. Prokurator wszedł do akcji

Poważne kłopoty Alexandra Zvereva

Według portalu RTL.de Zverev miał dopuścić się napaści z naruszeniem ciała swojej byłej partnerki Brendy Patei. Tenisista ma z nią dziecko. Co ważne, to nie pierwszy przypadek, gdy 26-latek jest podejrzany o tego typu zachowania. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w 2020 roku. Wówczas była partnerka tenisisty Olga Sharipova oskarżyła go o przemoc domową w listopadzie 2020 roku.