Niemal rok trwał rozbrat Tomasza Wiktorowskiego z tenisem. Po głośnym rozstaniu z Igą Świątek trener występował między innymi w roli komentatora Eurosportu. Jego komentarza słuchać mogliśmy podczas tegorocznego Rolanda Garrosa.

Tomasz Wiktorowski nawiązał współpracę z Naomi Osaką. Od razu widać jej owoce

Pod koniec lipca niemałe poruszenie wywołała obecność Wiktorowskiego u boku Naomi Osaki. Polak początkowo udał się do Montrealu, aby wspierać Japonkę swoją wiedzą i radą, a niedługo potem współpraca z okresu próbnego zamieniła się w pełnoetatową.

Turniej był dla mnie bardzo dobry. Rzecz jasna mógł pójść lepiej, ale po prostu jestem wybredna. To był dla nas [Osaki i Wiktorowskiego] pierwszy dobry wspólny turniej. Mam nadzieję, że będziemy mogli to kontynuować

Takie wykształcenie ma Tomasz Wiktorowski. Ma czym się pochwalić

Mało kto wie jednak, jakie wykształcenie ma były szkoleniowiec Igi Świątek. A zdecydowanie ma on się czym pochwalić.

Wiktorowski w 2005 roku ukończył studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W tym samym czasie został jednak także instruktorem w klubie tenisowym. A rok później absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie.

Niedługo po odejściu z RKS-u Okęcie, gdzie był czynnym zawodnikiem, otrzymał propozycję pracy w kadrze Polski, w której grały wówczas siostry Agnieszka i Urszula Radwańskie. Wtedy też jego kariera trenerska nabrała rozpędu.

Japończycy po turnieju w Montrealu rozpływali się w zachwytach nad zmianami, jakie zaszły w grze Naomi Osaki pod wodzą Wiktorowskiego. Naturalnie na lepsze.

