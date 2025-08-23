Partner merytoryczny: Eleven Sports

Potwierdziły się doniesienia ws. Wiktorowskiego. Takie wykształcenie ma były trener Świątek

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Tomasz Wiktorowski niedawno wrócił do tenisa po niemal roku przerwy i dołączył do sztabu Naomi Osaki. Pod wodzą byłego szkoleniowca Igi Świątek Japonka dotarła do finału WTA Montreal, w którym jednak przegrała z Victorią Mboko. Mało kto wie jednak o tym, jakie wykształcenie ma jeden z najpopularniejszych trenerów w tourze. Dla wielu może to być zaskoczenie.

Tomasz Wiktorowski i Naomi Osaka
Tomasz Wiktorowski i Naomi OsakaRobert PrangeGetty Images

Niemal rok trwał rozbrat Tomasza Wiktorowskiego z tenisem. Po głośnym rozstaniu z Igą Świątek trener występował między innymi w roli komentatora Eurosportu. Jego komentarza słuchać mogliśmy podczas tegorocznego Rolanda Garrosa.

Tomasz Wiktorowski nawiązał współpracę z Naomi Osaką. Od razu widać jej owoce

Pod koniec lipca niemałe poruszenie wywołała obecność Wiktorowskiego u boku Naomi Osaki. Polak początkowo udał się do Montrealu, aby wspierać Japonkę swoją wiedzą i radą, a niedługo potem współpraca z okresu próbnego zamieniła się w pełnoetatową.

Turniej był dla mnie bardzo dobry. Rzecz jasna mógł pójść lepiej, ale po prostu jestem wybredna. To był dla nas [Osaki i Wiktorowskiego] pierwszy dobry wspólny turniej. Mam nadzieję, że będziemy mogli to kontynuować
deklarowała po porażce w Montrealu Naomi Osaka

Takie wykształcenie ma Tomasz Wiktorowski. Ma czym się pochwalić

Mało kto wie jednak, jakie wykształcenie ma były szkoleniowiec Igi Świątek. A zdecydowanie ma on się czym pochwalić.

Wiktorowski w 2005 roku ukończył studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W tym samym czasie został jednak także instruktorem w klubie tenisowym. A rok później absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie.

Niedługo po odejściu z RKS-u Okęcie, gdzie był czynnym zawodnikiem, otrzymał propozycję pracy w kadrze Polski, w której grały wówczas siostry Agnieszka i Urszula Radwańskie. Wtedy też jego kariera trenerska nabrała rozpędu.

Japończycy po turnieju w Montrealu rozpływali się w zachwytach nad zmianami, jakie zaszły w grze Naomi Osaki pod wodzą Wiktorowskiego. Naturalnie na lepsze.

Mężczyzna z siwą brodą i okularami przeciwsłonecznymi trzymający rakietę tenisową i piłkę tenisową na tle pustych trybun stadionu sportowego, ubrany w granatową koszulkę z napisem US Open.
Tomasz WiktorowskiMathieu BelangerNewspix.pl
Dwie osoby na tle niebieskiej ściany kortu tenisowego, jedna z nich trzyma rakietę tenisową, druga rakietę i kilka piłek, obie ubrane sportowo, w spokojnym, skupionym nastroju.
Tomasz Wiktorowski i Iga ŚwiątekMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Młoda kobieta odbija piłkę tenisową na korcie, trener stojący z boku obserwuje jej ruchy i trzyma kilka piłek; w tle ogrodzenie oraz drzewa.
Naomi Osaka i Tomasz WiktorowskiRobert PrangeGetty Images

