Potwierdzenie z WTA. Rekordowe miejsce Chwalińskiej. Sabalenka nie prowadzi

Kibice cały czas wracają pamięcią do ostatnich dwóch tygodni, gdy na korcie czarowała swoją grą Maja Chwalińska. Polka do turnieju głównego dostała się z kwalifikacji, a później zaczęła swoje show na korcie, które zaprowadziło ją aż do finału Roland Garros.

Dopiero w nim 24-latka znalazła pogromczynię. Po dwusetowym boju lepsza okazała się o pięć lat młodsza Mirra Andriejewa. Rosjanka była faworytką tego starcia i udźwignęła presję. Triumfowała 6:3, 6:2.

Zwycięstwo we Francji przełożyło się także na gigantyczny wzrost zarobków Rosjanki. W tym sezonie Andriejewa zarobiła już 5,3 mln dolarów. Tak imponującym wynikiem w 2026 roku nie może pochwalić się żadna inna tenisistka. 19-latka prowadzi zatem w zestawieniu finansowym, a "dopiero" druga jest aktualna liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Białorusinka zarobiła 4,6 mln dolarów.

Życiówka Mai Chwalińskiej. Świątek jednak jeszcze lepsza

Powody do zadowolenia pod względem finansowym ma także Maja Chwalińska. Za dotarcie aż do finału Roland Garros Polka zarobiła 1,6 mln dolarów. Taka ogromna nagroda pozwoliła 24-latce zaliczyć ogromny awans. Wśród najlepiej zarabiających tenisistek w tym sezonie Chwalińska jest już na 13. miejscu z zarobkami 1,7 mln dolarów. Tak wysoko w tym rankingu nie była jeszcze nigdy w karierze.

Z polskich tenisistek lepsza od 24-latki jest natomiast Iga Świątek. Mimo że Raszynianka nie osiąga w tym sezonie spektakularnych wyników, na zarobki nie może narzekać. W rankingu finansowym za 2026 rok sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych zajmuje 8. miejsce z zarobkami na poziomie blisko 2 mln dolarów.

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News





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