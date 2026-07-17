Potwierdzają się doniesienia ws. Mai Chwalińskiej. Wieści prosto z USA
Maja Chwalińska od momentu porażki w pierwszej rundzie Wimbledonu nie zagrała jeszcze w oficjalnym meczu, Polka powoli wraca do optymalnej dyspozycji po kontuzji odniesionej w Londynie. Finalistka Roland Garros po drodze zrezygnowała m.in. ze startu w Niemczech, a jej trener ostatnio przekonywał, że 24-latka powinna wrócić na kort w Ameryce Północnej. Teraz te informacje zyskały oficjalne potwierdzenie za sprawą organizatorów jednego z amerykańskich turniejów.
Maja Chwalińska po raz ostatni w oficjalnym meczu wystąpiła 29 czerwca, wówczas Polka w pierwszej rundzie Wimbledonu przegrała z Mananchayą Sawangkaew. Finalistka Roland Garros miała w tym starciu piłkę meczową, ale niefortunnie upadła i doznała urazu, później wszystko potoczyło się nie po jej myśli. 24-latka przegrała mecz i od tej pory nie wróciła do rywalizacji.
Polka rozpoczęła wyścig z czasem, ale szybko okazało się, że kontuzja stawu skokowego będzie wymagała od niej dużo cierpliwości. Chwalińska wycofała się z turnieju w Jassach (13-19 lipca), gdzie miała być rozstawiona z "1", kilka dni później ogłoszono decyzję o rezygnacji ze startującego 20 lipca turnieju w Hamburgu.
Zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała przechodzi rehabilitację i powoli wraca do optymalnej dyspozycji, a pojawiające się kolejne doniesienia wskazywały na to, że już na początku sierpnia może ponownie włączyć się do rywalizacji ze światową czołówką. W rozmowie z Interią mówił o tym jej trener, Jaroslav Machovsky.
"Zaczynamy turniejem w Toronto, który rozpoczyna się 1 sierpnia (do 13 sierpnia - przyp.). Następnie start w Cincinnati, dalej Monterrey i finał w postaci występu w US Open. Czyli cztery turnieje. Jak widać, ten sezon trochę potrwa, dlatego potrzebujemy solidnego przygotowania i odpowiedzialnych decyzji" - przekazał.
Organizatorzy turnieju WTA 1000 w Cincinnati potwierdzają ws. Chwalińskiej
Najpierw potwierdziły się doniesienia ws. turnieju w Toronto, teraz z kolei oficjalnie przekazano, że Chwalińska zagra w Cincinnati. Na stronie turnieju opublikowano bowiem listę zawodników i zawodniczek startujących w prestiżowym "tysięczniku". Poza Chwalińską znalazła się na niej m.in. broniąca tytułu Iga Świątek, swoich sił spróbują też Magda Linette i Magdalena Fręch.
Chwalińska jeszcze nigdy nie grała w Cincinnati, a teraz nie dość, że nie musi przedzierać się przez kwalifikacje, to będzie zawodniczką rozstawioną. Co więcej, w Toronto pierwszy raz w karierze zagra w imprezie rangi WTA 1000 - do tej pory nie przechodziła eliminacji, ta sztuka nie udała jej się w ubiegłym roku w Madrycie i Rzymie.
W Cincinnati poza Polkami pokaże się plejada gwiazd z Aryną Sabalenką na czele. Nie zabraknie rónież Lindy Noskovej i Karoliny Muchovej, czyli finalistek ostatniego Wimbledonu.