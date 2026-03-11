Potwierdza to, co mówiono o Idze Świątek. Nastąpił przełom. Na to czekali Polacy
Dzięki wygranej z Marią Sakkari Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał WTA 1000 Indian Wells z Karoliną Muchovą. Eksperci nie mogą nachwalić się Polki po meczu z Greczynką, z którą niedawno poległa w Dosze. Teraz druga rakieta świata coraz bardziej przypomina swoją najlepszą tenisową wersję. - Iga wróciła do swojego poziomu - mówi Marcin Matkowski.
"Przyjemnie się to oglądało. Spokój i bardzo pozytywna mowa ciała" - pisali eksperci po poniedziałkowym meczu Igi Świątek z Marią Sakkari w 1/16 finału w Indian Wells. Polka wzięła rewanż za to, co stało się w Katarze. Przypomnijmy, niecały miesiąc temu przegrała z Greczynką 6:2, 4:6, 5:7 w ćwierćfinale.
Teraz nie dała jej praktycznie żadnych szans. Choć Świątek na start meczu na kalifornijskim korcie została przełamana, to nie był to żaden zapalnik do nerwowości czy chaosu. Skrupulatnie i solidnie wykonywała swoją robotę, co przełożyło się na zwycięstwo 6:3, 6:2 i awans do czwartej rundy turnieju.
Wróciła stara Iga Świątek. Ekspert ogłasza: Widzimy duże różnice
Zdaniem wielu był to najlepszy mecz 24-latki w tym roku. I opinia ta wcale nie wydaje się zbyt przesadzona. O występie Igi Świątek z Sakkari w podcascie "Break Point" obszernie opowiadał Marcin Matkowski.
- Jeżeli pamiętamy, co było dwa tygodnie temu w Katarze, to widzimy duże różnice - powiedział ekspert. - W czym widzisz te różnice? - dopytywał Dawid Celt. - W spokoju u Igi. W drugim secie była taka sytuacja - jest 2:0 i chyba dwa break-pointy. Nagle sytuacja się odwraca i jest 2:2. Wydaje się, że mecz może ci trochę uciec spod kontroli. Widzieliśmy u Igi wcześniej, że takie sytuacje mogą wytrącić ją z równowagi i pewności siebie. Tu nic takiego nie miało miejsca - podkreśla 45-latek.
- Iga wróciła do swojego poziomu i tak naprawdę solidnością wygrała z Sakkari. To, co robiła przez ostatnie dwa lata (...) Kiedy Iga nie jest nerwowa, jest pewna siebie, to gra zupełnie inaczej. Kiedy u niej widać jakieś takie zdenerwowanie, momenty zawahania... U niej też bardzo dużo decyduje serwis (...) Iga była bezapelacyjnie lepsza. To widać w liczbach i wyniku - kontynuował.
Następnie obaj eksperci podkreślali, jak ważną rolę w kontekście formy zawodnika w danym spotkaniu pełni podanie. Świątek wygrywała dużo punktów zarówno po pierwszym, jak i drugim serwisie.
Teraz o ćwierćfinał nasza reprezentantka powalczy z Karoliną Muchovą. Starcie to rozpocznie się w środę o godz. 19:00 polskiego czasu. Relacja na żywo w Interii Sport.