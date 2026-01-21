"Potrzebuję pomocy". Incydent w Australian Open po meczu pogromczyni Świątek
Do niecodziennego wydarzenia doszło po meczu I rundy Australian Open. Ukrainka Oleksandra Olijnykowa po porażce z Madison Keys pojawiła się na konferencji prasowej w koszulce z zamieszczonym na niej komunikatem. Napis na T-shircie był wołaniem o pomoc. "Nie mogę tutaj o tym mówić" - wyjaśniła 25-latka.
Oleksandra Olijnykowa to obecnie 88. rakieta świata. Ma na koncie trzy wygrane turnieje rangi WTA 125. W starciu z Madison Keys skazywana była na porażkę.
Amerykanka w poprzedniej edycji Australian Open pokonała w półfinale Igę Świątek, a następnie sięgnęła po tytuł. Teraz poradziła sobie z Ukrainką, choć nie bez problemów w pierwszym secie. Po 100 minutach walki wygrała spotkanie 7:6(6), 6:1.
Ukrainka apeluje o pomoc dla kraju w pożodze wojny. Ominęła regulamin Wielkiego Szlema
"Potrzebuję waszej pomocy, żeby chronić ukraińskie kobiety i dzieci, ale nie mogę o tym tutaj mówić" - w koszulce z takim napisem Olijnykowa pojawiła się na pomeczowej konferencji prasowej.
W ten sposób ominęła regulamin Wielkiego Szlema. Ten bowiem zabrania wypowiedzi o charakterze politycznym. Zakaz obowiązuje na korcie, na spotkaniach z mediami, a także w wywiadach na żywo.
Dziennikarze dopytywali 25-letnią zawodniczkę o zamieszczony na T-shircie komunikat.
- Chętnie podzielę się z wszystkimi tym, jak można pomóc chronić naszych cywilów i nasze dzieci. Również mnie, bo przecież trenuję w Ukrainie. To tam przygotowywałam się do tego turnieju. Kiedy trenowałam, słyszałam eksplozje. Doszło do kilku potężnych ataków - relacjonowała tenisistka.
- Nawet podczas ostatniej nocy przed podróżą tutaj doszło do wybuchu tuż obok mojego domu. Dron Shahed uderzył w budynek po drugiej stronie ulicy. Moje mieszkanie dosłownie trzęsło się w wyniku eksplozji - opowiadała.
Dodała, że o całej reszcie może rozmawiać z dziennikarzami, ale już po opuszczeniu sali konferencyjnej. Później w mediach społecznościowych zaapelowała o dokonywanie wpłat na rzecz organizacji charytatywnych i wsparcie ukraińskiej armii. Niedawno do wojska wcielił się jej ojciec.
24 lutego miną dokładnie cztery lata od dnia zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.