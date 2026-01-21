"Potrzebuję pomocy". Incydent w Australian Open po meczu pogromczyni Świątek

Oleksandra Olijnykowa to obecnie 88. rakieta świata. Ma na koncie trzy wygrane turnieje rangi WTA 125. W starciu z Madison Keys skazywana była na porażkę.

Amerykanka w poprzedniej edycji Australian Open pokonała w półfinale Igę Świątek, a następnie sięgnęła po tytuł. Teraz poradziła sobie z Ukrainką, choć nie bez problemów w pierwszym secie. Po 100 minutach walki wygrała spotkanie 7:6(6), 6:1.

Ukrainka apeluje o pomoc dla kraju w pożodze wojny. Ominęła regulamin Wielkiego Szlema

"Potrzebuję waszej pomocy, żeby chronić ukraińskie kobiety i dzieci, ale nie mogę o tym tutaj mówić" - w koszulce z takim napisem Olijnykowa pojawiła się na pomeczowej konferencji prasowej.

W ten sposób ominęła regulamin Wielkiego Szlema. Ten bowiem zabrania wypowiedzi o charakterze politycznym. Zakaz obowiązuje na korcie, na spotkaniach z mediami, a także w wywiadach na żywo.

Dziennikarze dopytywali 25-letnią zawodniczkę o zamieszczony na T-shircie komunikat.

- Chętnie podzielę się z wszystkimi tym, jak można pomóc chronić naszych cywilów i nasze dzieci. Również mnie, bo przecież trenuję w Ukrainie. To tam przygotowywałam się do tego turnieju. Kiedy trenowałam, słyszałam eksplozje. Doszło do kilku potężnych ataków - relacjonowała tenisistka.

- Nawet podczas ostatniej nocy przed podróżą tutaj doszło do wybuchu tuż obok mojego domu. Dron Shahed uderzył w budynek po drugiej stronie ulicy. Moje mieszkanie dosłownie trzęsło się w wyniku eksplozji - opowiadała.

Dodała, że o całej reszcie może rozmawiać z dziennikarzami, ale już po opuszczeniu sali konferencyjnej. Później w mediach społecznościowych zaapelowała o dokonywanie wpłat na rzecz organizacji charytatywnych i wsparcie ukraińskiej armii. Niedawno do wojska wcielił się jej ojciec.

24 lutego miną dokładnie cztery lata od dnia zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.

Oleksandra Olijnykowa Martin Keep AFP

