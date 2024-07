Potrzebowała aż 8 piłek meczowych. Prawdziwa męczarnia na sam koniec

Cóż to był za bój na Wimbledonie! Donna Vekić (37. WTA) grała przeciwko wyżej notowanej Dajanie Jastremskiej (27. WTA). Chorwatka i Ukrainka rozegrały niezwykle wyrównany mecz aż do ostatniego seta. W gemie meczowym doszło jednak do absolutnie niespodziewanej sytuacji. Jastremska jak lwica walczyła o to, by utrzymać się w spotkaniu. Przy stanie 5:1 dla Vekić rozegrano aż osiem piłek meczowych. Co to było za starcie!