Potrójny doping na korcie. Złapali rywalkę Igi Świątek. Zero litości, to koniec

Obecność trzech substancji zakazanych w organizmie Jany Fett wykryto w listopadzie ubiegłego roku. W grudniu została powiadomiona przez ITIA o naruszeniu przepisów antydopingowych. Teraz ogłoszono tymczasowe zawieszenie Chorwatki.

Od 29-letniej zawodniczki pobrano materiał do badania podczas barażowych zawodów w ramach Billie Jean King Cup. Pierwsza ekspertyza wieszczyła najgorszy scenariusz. Próbka B, przebadana gruntownie 14 stycznia, potwierdziła wcześniejszy wynik.

Iga Świątek stawała naprzeciw Jany Fett dwukrotnie. Trzeciej konfrontacji może już nie być. Chorwatka w tarapatach

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, specyfiki zażywane przez Fett podlegają pod kategorie "Inne środki anaboliczne" oraz "Modulatory metabolizmu". ITIA mogła podjąć tylko jedną decyzję: tymczasowe zawieszenie. Jego okres biegnie formalnie od 22 grudnia 2025 roku.

Fett nie złożyła jak na razie dowołania. W trakcie zawieszenia nie może grać, trenować ani uczestniczyć w żadnych wydarzeniach tenisowych zatwierdzonych przez członków ITIA. To oznacza, że niebawem wypadnie z drugiej setki rankingu WTA.

Zawodniczka z Bałkanów obecnie zajmuje w światowym zestawieniu189. pozycję. W październiku 2017 roku notowana była na 97. miejscu. I była to jej najwyższa lokata rankingowa.

Fett dwukrotnie mierzyła się z Igą Świątek. I za każdym razem schodziła z kortu pokonana. W I rundzie Wimbledonu 2022 przegrała z Polką 0:6, 3:6. Ubiegłoroczne starcie w Stuttgarcie (1/8 finału) zakończyła rezultatem 2:6, 2:6.

Iga Świątek i Jana Fett

Jana Fett

Jana Fett

