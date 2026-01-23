Partner merytoryczny: Eleven Sports

Potrójny doping na korcie. Złapali rywalkę Igi Świątek. To naprawdę koniec

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

W organizmie 29-letniej Jany Fett wykryto aż trzy substancje znajdujące się na liście zakazanych. Decyzja Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA) mogła być tylko jedna. Chorwatka została tymczasowo zawieszona. Dwukrotna rywalka Igi Świątek będzie mogła poza kortem dowodzić swej niewinności. Jej położenie wydaje się jednak arcytrudne, a w zasadzie beznadziejne.

Dwie tenisistki na korcie wymieniają uścisk dłoni po zakończonym meczu. Jedna ubrana w czarny strój sportowy i jasnozieloną czapkę z daszkiem, druga w bordowym zestawie, z opaską na ręce. Tło jest zamazane, skupione na postaciach.
Iga Świątek i Jana Fett podczas ubiegłorocznego turnieju w Stuttgarcie EXPA/ Eibner/ Roger BuerkeNewspix.pl

Obecność trzech substancji zakazanych w organizmie Jany Fett wykryto w listopadzie ubiegłego roku. W grudniu została powiadomiona przez ITIA o naruszeniu przepisów antydopingowych. Teraz ogłoszono tymczasowe zawieszenie Chorwatki.

Od 29-letniej zawodniczki pobrano materiał do badania podczas barażowych zawodów w ramach Billie Jean King Cup. Pierwsza ekspertyza wieszczyła najgorszy scenariusz. Próbka B, przebadana gruntownie 14 stycznia, potwierdziła wcześniejszy wynik.

Iga Świątek stawała naprzeciw Jany Fett dwukrotnie. Trzeciej konfrontacji może już nie być. Chorwatka w tarapatach

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, specyfiki zażywane przez Fett podlegają pod kategorie "Inne środki anaboliczne" oraz "Modulatory metabolizmu". ITIA mogła podjąć tylko jedną decyzję: tymczasowe zawieszenie. Jego okres biegnie formalnie od 22 grudnia 2025 roku.

Fett nie złożyła jak na razie dowołania. W trakcie zawieszenia nie może grać, trenować ani uczestniczyć w żadnych wydarzeniach tenisowych zatwierdzonych przez członków ITIA. To oznacza, że niebawem wypadnie z drugiej setki rankingu WTA.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Problem Świątek widzą już wszyscy. To ją może pogrążyć na dobre. Koszmar wraca

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Zawodniczka z Bałkanów obecnie zajmuje w światowym zestawieniu189. pozycję. W październiku 2017 roku notowana była na 97. miejscu. I była to jej najwyższa lokata rankingowa.

    Fett dwukrotnie mierzyła się z Igą Świątek. I za każdym razem schodziła z kortu pokonana. W I rundzie Wimbledonu 2022 przegrała z Polką 0:6, 3:6. Ubiegłoroczne starcie w Stuttgarcie (1/8 finału) zakończyła rezultatem 2:6, 2:6.

    Zobacz również:

    Madison Keys wychodzi na mecz z Oleksandrą Olijnykową. Po porażce Ukrainka poprosiła o pomoc
    Tenis

    "Potrzebuję pomocy". Incydent w Australian Open po meczu pogromczyni Świątek

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Dwie tenisistki podają sobie ręce przy siatce po zakończonym meczu, obie ubrane w sportowe stroje, jedna z nich ma jasnozieloną czapkę, druga opaskę na ramię.
      Iga Świątek i Jana FettNewspix.pl
      Kobieta w sportowym stroju uderza piłkę tenisową rakietą na korcie podczas meczu, skupiona i w ruchu, tło rozmazane z widocznym innym uczestnikiem.
      Jana FettTom WellerDPA
      Tenisistka w różowym stroju sportowym przygotowuje się do serwu na korcie tenisowym. W tle widoczny zielony baner z logotypem turnieju i rozmytymi detalami.
      Jana FettAndrzej IwańczukAFP
      Koszmarny błąd Skorupskiego i szybki gol Celticu w meczu z Bologną. WIDEOPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja