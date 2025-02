Potężny kryzys zmory Igi Świątek. Kolejna klęska, skala jest porażająca

Trwa turniej WTA 500 w Abu Zabi. W I rundzie z udziałem pożegnała się już Magdalena Fręch, która uległa Lindzie Noskovej. Z bardzo dobrej strony pokazała się za to Magda Linette, która bez straty seta awansowała do II rundy. Jednym z hitowych spotkań na początku zmagań, było starcie Ons Jabeur z Jeleną Ostapenko. Dla obu zawodniczek ostatnie miesiące nie należą do szczególnie udanych, ale faworytką zdawała się być Tunezyjka i z tej roli wywiązała się perfekcyjnie.

