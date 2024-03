Potężny awans Polaka. Znowu to zrobił, kolejna granica złamana

Ostatnich kilkanaście miesięcy to dla Majchrzaka niezwykle trudny okres. Z powodu wykrycia w jego organizmie zakazanych substancji został zawieszony na 13 miesięcy i to w momencie, gdy jego kariera wyraźnie przyspieszała. W światowym rankingu zajmował 77. miejsce, co wcale nie było granicą jego możliwości. Banicja zakończyła się 29 grudnia ubiegłego roku. 28-latek zaczynał od zera - nie miał w dorobku ani jednego punktu rankingowego.

