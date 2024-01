Potężne kontrowersje wokół WTA. Pytali o to Świątek, jest też reakcja legend

Teraz najwyraźniej przyszedł czas na wielką ofensywę w tenisie - już w zeszłym roku mówiło się o tym, że prestiżowy turniej WTA Finals trafi do Rijadu i choć ostatecznie, z pewnymi problemami, zorganizowano go w meksykańskim Cancun, to temat powraca niczym bumerang i wydaje się, że w kolejnym sezonie sprawa jest przesądzona i po prostu oficjalne ogłoszenie odkładane jest jedynie w czasie.

Iga Świątek wypytywana o Nadala i Arabię. Wielkie pieniądze i wielkie zamieszanie

Amerykański "Sport's Illustrated" teraz w tym całym zamieszaniu przekazuje wieści o kolejnym ciekawym wątku - do redakcji miał trafić list, który jakiś czas temu przesłały do Steve'a Simona (jeszcze pod koniec ubiegłego roku łączącego funkcje prezesa i dyrektora wykonawczego WTA) Martina Navratilova oraz Chris Evert , dwie legendy tenisa.

Evert i Navratilova napisały do WTA. Ważne słowa w kontekście WTA Finals

"W świetle potencjalnego przeniesienia WTA Finals do Arabii Saudyjskiej uważamy, że należy teraz zabrać głos i podkreślić, dlaczego jesteśmy tak zaniepokojone. WTA Finals to klejnot w koronie naszego touru i nie możemy po prostu siąść i pozwolić, aby wydarzyło się coś tak ważnego bez otwartej, uczciwej i przejrzystej dyskusji" - czytamy na wstępie.

List zaadresowano przede wszystkim do Simona, ale również i do pozostałych członków zarządu organizacji a także do osób zasiadających w radzie graczy i radzie turniejowej. Czy poruszył on jakkolwiek sumieniach wymienionych osób? Przekonamy się na pewno przed końcem roku...