Potężna sensacja z Rybakiną. Świątek znów światową dwójką? Oto warunek

Andrzej Grupa

Fantastyczne występy zeszłej jesieni sprawiły, że Jelena Rybakina w ostatniej chwili wskoczyła do WTA Finals, wygrała w Rijadzie, później w Melbourne. I wpisała się do gry o tron, czyli pozycję numer jeden na świecie. W Paryżu miała już wszystko w swoich rękach, zdobycie tytułu gwarantowało jej rolę liderki, bez względu na wynik Aryny Sabalenki. Tymczasem już w drugiej rundzie Kazaszka sensacyjnie przegrała z Julią Starodubcewą. I nie tylko Sabalenka może już spaść spokojnie, ale też... cieszyć się może wkrótce Iga Świątek. Polka ma szansę wrócić na pozycję numer dwa na świecie. Ale po spełnieniu jednego warunku.

Iga Świątek znów może wyjść z cienia Jeleny Rybakiny i zostać numerem 2 na świecieDavid GrayAFP

Z czołowej dziesiątki rankingu WTA pierwszego etapu zmagań na Stade Roland Garros nie przeszła tylko Jessica Pegula - jej wtorkowa porażka z Kimberly Birrell była sporym zaskoczeniem, ale to i tak nic w porównaniu do historii, która zdarzyła się w środę na Court Suzanne Lenglen.

Na dziś zaplanowane zostały bowiem potyczki zawodniczek z dolnej części drabinki - tu najwyżej rozstawione są: Jelena Rybakina, Iga Świątek, Elina Switolina, Mirra Andriejewa, Karolina Muchova i Jasmine Paolini. Świątek i Switolina wygrały swoje potyczki dość pewnie, mocno męczyła się Marta Kostiuk.

A tymczasem największa sensacja zdarzyła się w spotkaniu Jeleny Rybakiny.

Kazaszka miała znakomity początek sezonu, podobnie jak i końcówkę poprzedniego. Długo była tą jedyną, która zdołała pokonać Arynę Sabalenkę. A jeszcze bardziej bolesna dla liderki rankingu okazało się to, że przegrała w finale Australian Open. Nie obroniła tytułu, Rybakina zaś skompletowała drugiego Szlema, po Wimbledonie, do kolekcji. I co naturalne, była jedną z głównych kandydatek do triumfu w Paryżu.

A gdyby tak się stało, nawet po finałowym zwycięstwie z Sabalenką, to ona zostałaby nową światową "1".

To już nieaktualne.

Sensacja w Paryżu. Jelena Rybakina poza turniejem. Potężne konsekwencje w rankingu

Rok temu Kazaszka przyjechała do Paryża prosto ze Strasburga - tam "ratowała" swój ranking po kiepskich występach w Madrycie i Rzymie, zdobyła tytuł. A później świetnie grała w stolicy Francji, aż do połowy drugiego seta starcia o ćwierćfinał. Wysoko prowadziła z Igą Świątek, a jednak przegrała.

Jelena RybakinaCHRISTOPHE PETIT TESSONPAP/EPA

Teraz zaś odpadła już w drugiej rundzie, choć pierwszego seta z Julią Starodubcewą wygrała 6:3. Później lepsza była Ukrainka - wygrała 6:1, 7:6 (10-4). Sprawiła olbrzymią sensację, która ucieszy też kilka potencjalnych rywalek w tej części drabinki.

To jednak powoduje, że Rybakina nie ma już żadnych szans na wyprzedzenie Sabalenki w rankingu WTA. Na dziś ma aż 1480 punktów przewagi nad Świątek - w teorii jej druga pozycja jest niezagrożona. Ale to nie jest do końca prawdą.

Polka awansowała już bowiem do 1/16 finału - za to ma zagwarantowane 130 punktów. A kolejne zwycięstwa sprawią, że ta stawka będzie rosła.

Rybakina ma w tej chwili, w rankingu na żywo, 8143 pkt. A Polka - 6623. Później będzie to wyglądać tak:

  • za IV rundę: Świątek 6733 pkt
  • za 1/4 finału: Świątek 6923 pkt
  • za 1/2 finału: Świątek 7273 pkt
  • za finał: Świątek 7793 pkt
  • za tytuł: Świątek 8493 pkt

A to oznacza, że Polka awansuje na pozycję wiceliderki rankingu w sytuacji, gdy wygra cały turniej. Jednocześnie wciąż mogą minąć ją dwie Amerykanki: Amanda Anisimova i Coco Gauff. Przy czym awans do 1/4 finału zapewni Polce co najmniej czwarte miejsce, kosztem Gauff.

Ranking WTA "na żywo" po porażce Rybakiny
  • 1. Aryna Sabalenka - 8730 pkt
  • 2. Jelena Rybakina - 8143 pkt *
  • 3. Iga Świątek - 6623 pkt
  • 4. Jessica Pegula - 6056 pkt *
  • 5. Amanda Anisimova - 5788 pkt
  • 6. Coco Gauff - 4819 pkt
  • 7. Elina Switolina - 4015 pkt
  • 8. Mirra Andriejewa - 3821 pkt
  • 9. Victoria Mboko - 3610 pkt
  • 10. Karolina Muchova - 3378 pkt
  • * - zawodniczka odpadła z Rolanda Garrosa

Jelena RybakinaFoto OlimpikAFP
Iga ŚwiątekDennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP


