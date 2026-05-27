Potężna sensacja z Rybakiną. Świątek znów światową dwójką? Oto warunek

Z czołowej dziesiątki rankingu WTA pierwszego etapu zmagań na Stade Roland Garros nie przeszła tylko Jessica Pegula - jej wtorkowa porażka z Kimberly Birrell była sporym zaskoczeniem, ale to i tak nic w porównaniu do historii, która zdarzyła się w środę na Court Suzanne Lenglen.

Na dziś zaplanowane zostały bowiem potyczki zawodniczek z dolnej części drabinki - tu najwyżej rozstawione są: Jelena Rybakina, Iga Świątek, Elina Switolina, Mirra Andriejewa, Karolina Muchova i Jasmine Paolini. Świątek i Switolina wygrały swoje potyczki dość pewnie, mocno męczyła się Marta Kostiuk.

A tymczasem największa sensacja zdarzyła się w spotkaniu Jeleny Rybakiny.

Kazaszka miała znakomity początek sezonu, podobnie jak i końcówkę poprzedniego. Długo była tą jedyną, która zdołała pokonać Arynę Sabalenkę. A jeszcze bardziej bolesna dla liderki rankingu okazało się to, że przegrała w finale Australian Open. Nie obroniła tytułu, Rybakina zaś skompletowała drugiego Szlema, po Wimbledonie, do kolekcji. I co naturalne, była jedną z głównych kandydatek do triumfu w Paryżu.

A gdyby tak się stało, nawet po finałowym zwycięstwie z Sabalenką, to ona zostałaby nową światową "1".

To już nieaktualne.

Rok temu Kazaszka przyjechała do Paryża prosto ze Strasburga - tam "ratowała" swój ranking po kiepskich występach w Madrycie i Rzymie, zdobyła tytuł. A później świetnie grała w stolicy Francji, aż do połowy drugiego seta starcia o ćwierćfinał. Wysoko prowadziła z Igą Świątek, a jednak przegrała.

Teraz zaś odpadła już w drugiej rundzie, choć pierwszego seta z Julią Starodubcewą wygrała 6:3. Później lepsza była Ukrainka - wygrała 6:1, 7:6 (10-4). Sprawiła olbrzymią sensację, która ucieszy też kilka potencjalnych rywalek w tej części drabinki.

To jednak powoduje, że Rybakina nie ma już żadnych szans na wyprzedzenie Sabalenki w rankingu WTA. Na dziś ma aż 1480 punktów przewagi nad Świątek - w teorii jej druga pozycja jest niezagrożona. Ale to nie jest do końca prawdą.

Polka awansowała już bowiem do 1/16 finału - za to ma zagwarantowane 130 punktów. A kolejne zwycięstwa sprawią, że ta stawka będzie rosła.

Rybakina ma w tej chwili, w rankingu na żywo, 8143 pkt. A Polka - 6623. Później będzie to wyglądać tak:

za IV rundę: Świątek 6733 pkt

za 1/4 finału: Świątek 6923 pkt

za 1/2 finału: Świątek 7273 pkt

za finał: Świątek 7793 pkt

za tytuł: Świątek 8493 pkt

A to oznacza, że Polka awansuje na pozycję wiceliderki rankingu w sytuacji, gdy wygra cały turniej. Jednocześnie wciąż mogą minąć ją dwie Amerykanki: Amanda Anisimova i Coco Gauff. Przy czym awans do 1/4 finału zapewni Polce co najmniej czwarte miejsce, kosztem Gauff.

Ranking WTA "na żywo" po porażce Rybakiny

1. Aryna Sabalenka - 8730 pkt

2. Jelena Rybakina - 8143 pkt *

3. Iga Świątek - 6623 pkt

4. Jessica Pegula - 6056 pkt *

5. Amanda Anisimova - 5788 pkt

6. Coco Gauff - 4819 pkt

7. Elina Switolina - 4015 pkt

8. Mirra Andriejewa - 3821 pkt

9. Victoria Mboko - 3610 pkt

10. Karolina Muchova - 3378 pkt

* - zawodniczka odpadła z Rolanda Garrosa

