Potężna sensacja z Rybakiną. Świątek znów światową dwójką? Oto warunek
Fantastyczne występy zeszłej jesieni sprawiły, że Jelena Rybakina w ostatniej chwili wskoczyła do WTA Finals, wygrała w Rijadzie, później w Melbourne. I wpisała się do gry o tron, czyli pozycję numer jeden na świecie. W Paryżu miała już wszystko w swoich rękach, zdobycie tytułu gwarantowało jej rolę liderki, bez względu na wynik Aryny Sabalenki. Tymczasem już w drugiej rundzie Kazaszka sensacyjnie przegrała z Julią Starodubcewą. I nie tylko Sabalenka może już spaść spokojnie, ale też... cieszyć się może wkrótce Iga Świątek. Polka ma szansę wrócić na pozycję numer dwa na świecie. Ale po spełnieniu jednego warunku.
Z czołowej dziesiątki rankingu WTA pierwszego etapu zmagań na Stade Roland Garros nie przeszła tylko Jessica Pegula - jej wtorkowa porażka z Kimberly Birrell była sporym zaskoczeniem, ale to i tak nic w porównaniu do historii, która zdarzyła się w środę na Court Suzanne Lenglen.
Na dziś zaplanowane zostały bowiem potyczki zawodniczek z dolnej części drabinki - tu najwyżej rozstawione są: Jelena Rybakina, Iga Świątek, Elina Switolina, Mirra Andriejewa, Karolina Muchova i Jasmine Paolini. Świątek i Switolina wygrały swoje potyczki dość pewnie, mocno męczyła się Marta Kostiuk.
A tymczasem największa sensacja zdarzyła się w spotkaniu Jeleny Rybakiny.
Kazaszka miała znakomity początek sezonu, podobnie jak i końcówkę poprzedniego. Długo była tą jedyną, która zdołała pokonać Arynę Sabalenkę. A jeszcze bardziej bolesna dla liderki rankingu okazało się to, że przegrała w finale Australian Open. Nie obroniła tytułu, Rybakina zaś skompletowała drugiego Szlema, po Wimbledonie, do kolekcji. I co naturalne, była jedną z głównych kandydatek do triumfu w Paryżu.
A gdyby tak się stało, nawet po finałowym zwycięstwie z Sabalenką, to ona zostałaby nową światową "1".
To już nieaktualne.
Sensacja w Paryżu. Jelena Rybakina poza turniejem. Potężne konsekwencje w rankingu
Rok temu Kazaszka przyjechała do Paryża prosto ze Strasburga - tam "ratowała" swój ranking po kiepskich występach w Madrycie i Rzymie, zdobyła tytuł. A później świetnie grała w stolicy Francji, aż do połowy drugiego seta starcia o ćwierćfinał. Wysoko prowadziła z Igą Świątek, a jednak przegrała.
Teraz zaś odpadła już w drugiej rundzie, choć pierwszego seta z Julią Starodubcewą wygrała 6:3. Później lepsza była Ukrainka - wygrała 6:1, 7:6 (10-4). Sprawiła olbrzymią sensację, która ucieszy też kilka potencjalnych rywalek w tej części drabinki.
To jednak powoduje, że Rybakina nie ma już żadnych szans na wyprzedzenie Sabalenki w rankingu WTA. Na dziś ma aż 1480 punktów przewagi nad Świątek - w teorii jej druga pozycja jest niezagrożona. Ale to nie jest do końca prawdą.
Polka awansowała już bowiem do 1/16 finału - za to ma zagwarantowane 130 punktów. A kolejne zwycięstwa sprawią, że ta stawka będzie rosła.
Rybakina ma w tej chwili, w rankingu na żywo, 8143 pkt. A Polka - 6623. Później będzie to wyglądać tak:
- za IV rundę: Świątek 6733 pkt
- za 1/4 finału: Świątek 6923 pkt
- za 1/2 finału: Świątek 7273 pkt
- za finał: Świątek 7793 pkt
- za tytuł: Świątek 8493 pkt
A to oznacza, że Polka awansuje na pozycję wiceliderki rankingu w sytuacji, gdy wygra cały turniej. Jednocześnie wciąż mogą minąć ją dwie Amerykanki: Amanda Anisimova i Coco Gauff. Przy czym awans do 1/4 finału zapewni Polce co najmniej czwarte miejsce, kosztem Gauff.
- 1. Aryna Sabalenka - 8730 pkt
- 2. Jelena Rybakina - 8143 pkt *
- 3. Iga Świątek - 6623 pkt
- 4. Jessica Pegula - 6056 pkt *
- 5. Amanda Anisimova - 5788 pkt
- 6. Coco Gauff - 4819 pkt
- 7. Elina Switolina - 4015 pkt
- 8. Mirra Andriejewa - 3821 pkt
- 9. Victoria Mboko - 3610 pkt
- 10. Karolina Muchova - 3378 pkt
- * - zawodniczka odpadła z Rolanda Garrosa