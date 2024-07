Poszedł w ślady wielkiej gwiazdy. Kapitalny mecz i awans w igrzyskach

Jeden z głównych faworytów do wygrania igrzysk olimpijskich w grze pojedynczej, Carlos Alcaraz, awansował w środę do ćwierćfinału turnieju. Hiszpan, który jest rozstawiony w Paryżu z "dwójką", pokonał Rosjanina Roman Safiullina 6:4, 6:2. Okazuje się, że 21-latek jest najmłodszym zawodnikiem, który dotarł do tej fazy turnieju olimpijskiego od Novaka Djokovicia, Ten był w takim samym wieku, kiedy grał w Pekinie w 2008 roku.