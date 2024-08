Postraszyła Świątek, ale to nie był koniec. Właśnie Rosjanka "odegrała" się na Polce

Mało kto spodziewał się, że pierwsza runda tegorocznego US Open z udziałem Igi Świątek dostarczy aż tylu emocji. Polka nie prezentowała się najlepiej, co wykorzystała Kamilla Rachimowa, wprawiając naszą tenisistkę w poważne problemy. Niewiele brakowało, a w meczu z Rosjanką doszłoby do trzeciego seta. Rówieśniczka raszynianki miała już 6-3 w tie-breaku. Wtedy nastąpił jednak zwrot akcji na korzyść liderki rankingu WTA. W krytycznym momencie Iga pokazała mistrzowską klasę, wygrała pięć akcji z rzędu i zamknęła pojedynek bez dodatkowych emocji.

