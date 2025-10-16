Część najlepszych zawodniczek czeka na WTA Finals w Rijadzie, które oficjalnie zakończy sezon 2025. Iga Świątek obecnie przygotowuje się do tych zawodów po tournee w Azji. Po turniejach w Pekinie i Wuhan trwają jednak inne turnieje w Azji, jak choćby WTA 500 w Ningbo i WTA 250 w Osace. W tym drugim turnieju z numerem "1" rozstawiona jest Naomi Osaka, którą w piątek czeka ćwierćfinałowy mecz z Jaqueline Cristian.

Wszystkie ćwierćfinalistki turnieju nie są jeszcze znane. W czwartkowy poranek doszło do starcia Ann Li (nr "7") z Rebeccą Sramkovą. Amerykanka w poprzedniej rundzie nie dała szans Warwarze Graczowej, a teraz chciała zrobić kolejny krok w walce o rankingowe punkty.

WTA 250 w Osace. Sramkova w ćwierćfinale

Amerykanka i Słowaczka w światowym zestawieniu plasują się stosunkowo blisko siebie. Li jest na 42., a Sramkova na 65. miejscu. I ten zbliżony poziom pojedynku było widać od samego początku. Amerykanka już na starcie pierwszego seta została przełamana i to praktycznie ustawiło przebieg tej partii. Zawodniczki później wygrywały gemy raczej gładko. Wszystko rozstrzygnęło się w ósmym gemie, kiedy to Sramkova wykorzystała dopiero trzecią piłkę setową. W międzyczasie Li miała dwa break pointy, ale nie utrzymała nerwów nw wodzy.

W drugiej odsłonie kluczowym momentem był czwarty gem. Wówczas Li znalazła sposób na dobrze serwującą Sramkovą. Tak więc o losach meczu decydował trzeci set, w którym mieliśmy sporo walki. Srakomova wróciła do dobrego serwisu i potrafiła wykorzystać falującą grę Li. Słowaczka wykorzystała trzecią piłkę meczową i po 107 minutach walki mogła cieszyć z wygranej 6:2, 3:6, 6:3 i z awansu do ćwierćfinału. Sramkova po raz kolejny potwierdziła dobrą dyspozycję. Słowaczka na początku października w Wuhan sprawiła potężne problemy Arynie Sabalence. Ostatecznie przegrała z numerem "1" światowego rankingu, ale za swój występ zebrała wiele pochwał.

Sramkova w 1/4 finału w Osace zmierzy się z Leylah Fernandez, która w Japonii rozstawiona jest z numerem "4".

Sramkova w ćwierćfinale w Osace ADEK BERRY AFP