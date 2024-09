Reprezentantka Francji na Polkę trafiła już w drugiej rundzie i chociaż pierwszego seta przegrała bez straty gema, to później poważnie postraszyła liderkę światowego rankingu. Po tie-breaku triumfowała w partii i doprowadziła do remisu. To było jednak za mało na zawodniczkę z Raszyna, która szybko odzyskała kontrolę nad wydarzeniami na korcie i przypieczętowała zwycięstwo oraz awans do kolejnej rundy.

