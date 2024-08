Coco Gauff marzy o kolejnym triumfie w Nowym Jorku

To ostatnia szansa w tym roku, by zapisać sobie w CV zwycięstwo w turnieju rangi Wielkiego Szlema. US Open to impreza, która w pewien sposób spuentuje ten niezwykły sezon, w trakcie którego najlepsi z najlepszych rywalizowali także w ramach igrzysk olimpijskich w Paryżu. Przed rokiem w Nowym Jorku rządziła i dzieliła Coco Gauff. Amerykanka w wielkim finale pokonała Arynę Sabalenkę (2:6, 6:3, 6:2) i mogła cieszyć się ze swojego pierwszego skalpu podczas Wielkich Szlemów. Ostatnie miesiące nie są jednak najlepsze w wykonaniu trzeciej rakiety świata. By przypomnieć sobie ostatni wygrany przez nią turniej, trzeba cofnąć się aż do stycznia, gdy okazała się bezkonkurencyjna w Auckland.