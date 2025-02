Postawiła się Sabalence, teraz ograła ją Linette. Triumf Polki po obronie dwóch setboli

Magda Linette przyleciała do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z nadzieją na podbudowanie swojej pewności siebie po nieudanym Australian Open. Występ w turnieju WTA 500 w Abu Zabi zainaugurowała już wczoraj, od starcia deblowego. Polka i grająca z nią w duecie Sofia Kenin przegrały jednak wyraźnie z parą Laura Samson/Marketa Vondrousova 4:6, 1:6. Od połowy pierwszego seta Czeszki dominowały na korcie i to one mogły się cieszyć z awansu do kolejnej fazy.

