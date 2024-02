Postawiła się Idze Świątek, a teraz ograła ją Magdalena Fręch. Kapitalne zwycięstwo Polki

Magdalena Fręch, podobnie jak to miało miejsce w Dosze, dostała się do głównego turnieju WTA 1000 w Dubaju poprzez eliminacje. Polka stoczyła trzysetowe pojedynki, a w decydującej rundzie kwalifikacji okazała się lepsza od Julii Putincewej. Dzięki temu ponownie mieliśmy aż trzy Polki w głównej drabince zmagań o wysokiej randze, a Fręch dołączyła do Igi Świątek i Magdy Linette, które miały pewny udział w turnieju.