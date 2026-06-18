Postawił weto ws. pieniędzy dla Chwalińskiej. Doradca Nawrockiego tłumaczy się

Ostatnie tygodnie były wyjątkowe w karierze Mai Chwalińskiej. Polka Rolanda Garrosa rozpoczynała jako jedna z wielu kwalifikantek. Po niespełna trzech tygodniach 24-latka opuszczała Paryż jako finalistka turnieju wielkoszlemowego.

Chwalińska w jednej chwili wskoczyła do tenisowej elity. Jej sukces zrobił wrażenie również na organizatorach Wimbledonu, którzy przyznali jej "dziką kartę". Organizatorzy paryskiego turnieju wielkoszlemowego wypłacili jej prawdziwą fortunę. Chwalińska po odjęciu należnych podatków zarobiła za turniej w Paryżu około 3,5 miliona złotych.

Na fali sukcesu Chwalińską postanowił docenić również polski rząd. Decyzja ministra sportu Jakuba Rutnickiego nie przez wszystkich została przyjęta pozytywnie. Bardzo krytyczny był m.in. doradca Karola Nawrockiego Marcin Możdżonek. Teraz siatkarski mistrz świata z 2014 roku ponownie zabrał głos w tej sprawie.

Chwalińska otrzymała stypendium od polskiego rządu. Możdżonek ponownie nie gryzł się w język

Podczas spotkania Chwalińskiej z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim została ogłoszona decyzja o wręczeniu tenisistce stypendium wynoszącego 9600 złotych brutto miesięcznie. U części środowisk politycznych wywołało to oburzenie. Do tych głosów dołączył Marcin Możdżonek, były siatkarz a aktualnie polityk Konfederacji i jeden z doradców prezydenta Nawrockiego.

- Przyznawanie publicznych pieniędzy w momencie, gdy zawodniczka za sam finał w Paryżu swoją ciężką pracą zdobyła ponad 3 miliony złotych netto, nie ma nic wspólnego z realnym wspieraniem jej kariery. To klasyczna próba podpięcia się pod cudze osiągnięcia - opisywał Możdżonek w swoim wpisie na portalu "X".

Do tematu Możdżonek wrócił na łamach "WP SportoweFakty". Były sportowiec podkreślił, że w jego opinii działania ministerstwa sportu były w znacznym stopniu zagrywką PR-ową, a Chwalińskiej te pieniądze nie są po prostu potrzebne.

To klasyczna próba podpięcia się pod cudze osiągnięcia. Gdzie był resort, gdy Chwalińska była obiecującą nastolatką i borykała się z problemami finansowymi, nie mając za co opłacić noclegów podczas zagranicznych turniejów? Wtedy polski system był ślepy.

- O absurdach systemu najczęściej dowiadujemy się dopiero przy okazji sukcesu polskiego sportowca, gdy okazuje się, że przez większość kariery musiał radzić sobie sam. Pamiętajmy, że odkrycie talentu to jedno, zapewnienie mu opieki - drugie, a utrzymanie w sporcie, gdy wyniki nie są już topowe - trzecie - dodał po chwili doradca prezydenta Nawrockiego.

Maja Chwalińska podpisze milionowy kontrakt. Menedżer odsłania kulisy. Tomasz Barański East News

Marcin Możdżonek Artur Szczepanski/REPORTER East News

Jakub Rutnicki Lukasz Gdak East News





Uroczyste spotkanie ministra Jakuba Rutnickiego z Mają Chwalińską materiały prasowe