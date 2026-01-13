Porzuciła Rosję, ale co się stało później. Prowokatorka znowu upokorzona

Pod koniec ubiegłego roku kilka urodzonych w Rosji tenisistek poinformowało o zmianie obywatelstwa - Maria Timofiejewa, Polina Kudiermietowa i Kamilla Rachimowa od niedawna reprezentują barwy Uzbekistanu, z kolei Anastazja Potapowa zdecydowała się na występy pod flagą austriacką.

"Austria to miejsce, które kocham, niesamowicie przyjazne, to miejsce, w którym czuję się jak w domu. Uwielbiam przebywać w Wiedniu i nie mogę się doczekać, kiedy będzie to mój drugi dom. Z dumą ogłaszam, że od 2026 roku będę reprezentował moją nową ojczyznę Austrię w zawodowej karierze tenisowej" - przekazała w mediach społecznościowych.

Decyzja Potapowej była o tyle zaskakująca, że ta wcześniej zdawała się być przywiązana do rosyjskich barw. Znana była zresztą z prowokacyjnych zachowań, takich jak paradowanie w koszulce Spartaka Moskwa po korcie. A przypomnijmy, że działo się to już po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w Ukrainie, z kolei Spartak to klub, któremu w przeszłości życzenia wysyłał sam Władimir Putin.

Anastazja Potapowa znowu pokonana. Nieudany start w nowych barwach

24-latka, która po drodze kilkukrotnie podpadła kibicom (m.in. w Rzymie, gdy prowokowała fanów oburzającym gestem), od momentu zmiany barw wystąpiła w dwóch turniejach. W Brisbane (WTA 500) wygrała tylko jeden mecz, z Darią Kasatkiną. W drugiej rundzie została ograna przez Dianę Sznajder (1:6, 3:6).

Później Potapowa przystąpiła do kwalifikacji w Adelajdzie (WTA 500), tam najpierw pokonała Xiaodi You, później ugrała zaledwie cztery gemy przeciwko Jaqueline Cristian. Weszła jednak do drabinki głównej jako tzw. szczęśliwa przegrana. A tam czekało na nią kolejne upokorzenie.

Świeżo upieczona reprezentantka Austrii w pierwszej rundzie trafiła na występującą z dziką kartą Kimberly Birrell, która plasuje się dopiero na 107. miejscu w rankingu WTA. Dla porównania, Potapowa jest 54. Mimo to to właśnie Australijka rozdawała karty na korcie, po przełamaniu rywalki prowadziła już 3:1 w pierwszym secie. Sama wprawdzie również dwukrotnie traciła podanie, ale finalnie była w stanie zaakcentować swoją przewagę i wygrać 6:4.

Wyżej notowana zawodniczka świetnie weszła w drugą partię, wygrała trzy gemy z rzędu i wydawało się, że odzyskała rezon. Jej gra szybko się jednak posypała, przegrała trzy kolejne gemy, finalnie odpowiedziała tylko jednym. I przegrała 4:6, cały mecz 0:2 (4:6, 4:6), ponosząc kolejną porażkę w nowych barwach. A to oznacza, że Potapowa do tej pory tylko raz wygrała mecz turnieju głównego jako Austriaczka - w Brisbane.

Birrell z kolei w drugiej rundzie zmierzy się z Marketą Vondrousovą, która wyeliminowała rozstawioną Ludmiłę Samsonową.

