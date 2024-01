Arina Rodionova malutkie kroczki od zapisania się w historii

Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy Rodionova wygrała 79 meczów , co pozwoliło jej wywalczyć aż siedem tytułów ITF w grze pojedynczej. To wszystko zaowocowało tym, że zanotowała spektakularny awans i jest już o włos, aby znaleźć się w pierwszej setce rankingu WTA.

Zachwyty nad Ariną Rodionovą. Nowa filozofia na wagę złota

Jednocześnie stara się na chłodno podchodzić do tego, że już tylko małe kroki dzielą ją, by znalazła się w elitarnej "setce", gdzie jeszcze nigdy nawet na chwilę się nie zameldowała. Dotąd jej najwyższe miejsce to 112., uzyskane w grudniu minionego roku. Gdyby misja jej się powiodła, czyli przebiła się do pierwszej setki, stałaby się najstarszą zawodniczką WTA, która dokonała tej sztuki .

"Jeśli tam dotrę, to dotrę, a jeśli nie, to nie. Nie do końca to jest moim celem" - odparła Rodionova, co ma pokazywać jej nowe podejście. Czyli zamiast nakładać na siebie presję, po prostu cieszy się grą. My tę filozofię doskonale znamy, dzięki Idze Świątek.