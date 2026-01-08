Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poruszenie wokół Sabalenki. Wreszcie to ujawniła, wpis tuż przed północą

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Nie tylko Iga Świątek w świetnym stylu rozpoczęła zmagania w 2026 roku. Bez ani jednej porażki na koncie jest także Aryna Sabalenka, która zaledwie kilka godzin temu awansowała do kolejnej rundy podczas turnieju w Brisbane. Białorusinka zainteresowanie wokół swojej osoby nakręciła jeszcze przed meczem z Soraną Cirsteą. W mediach społecznościowych kobiecego numeru jeden pojawił się ważny wpis dotyczący Australian Open. Karty związane z pierwszym w sezonie Wielkim Szlemem wreszcie zostały odkryte.

Kobieta ubrana w czarną sportową koszulkę na ramiączkach, z rozpuszczonymi włosami, patrzy w górę z wyrazem rozbawienia lub zaskoczenia na twarzy, tło rozmyte, skupienie na postaci.
Aryna SabalenkaChristopher PikeAFP

Niedawno rozpoczęta nowa tenisowa kampania zapowiada się ekscytująco. Polacy będą koncentrować się zwłaszcza na boju Igi Świątek z Aryną Sabalenką o miano liderki kobiecego rankingu. Póki co jednak nie zanosi się na roszady. Białorusinka ma pewną przewagę nad naszą rodaczką. Ponadto imponuje formą, czego dowód otrzymaliśmy w czwartek. W Brisbane gwiazda ponownie wygrała bez straty seta. Tym razem Sorana Cirstea przegrała 3:6, 3:6. Rumunkę tylko momentami stać było na nawiązanie wyrównanej walki.

"Myślę, że zawsze jest miejsce na poprawę, a na pewno nie jestem jeszcze w szczytowej formie. Oczywiście, że wolę wygrywać każdy mecz 6:0, 6:0, tak jak prawdopodobnie każdy woli, ale ostatecznie stajesz się lepszy, gdy ktoś cię naciska i musisz radzić sobie z momentami presji" - przyznała, cytowana przez "sportstar.thehindu.com", na gorąco po pojedynku, wysyłając światu jasny sygnał, iż nie pokazała jeszcze stu procent swoich możliwości przed Australian Open.

W takim stroju Aryna Sabalenka zagra w Australian Open. Sama się pochwaliła

Wcześniej jednak przygotowała dla wszystkich fanów niespodziankę związaną z pierwszym Wielkim Szlemem w 2026 roku. Na instagramowym koncie Aryna Sabalenka zaprezentowała strój, który będzie towarzyszył jej na korcie w Melbourne. Białorusinka postawiła na trzy kolory: różowy, pomarańczowy oraz czarny. "Małe zamieszanie dla mojego zestawu @australianopen inspirowane surfowaniem" - napisała w opisie. Poruszenie zrobiło się niemal natychmiastowo. Pomimo, że w Europie dochodziła północ, w momencie pisania tego tekstu post ma już ponad sto tysięcy reakcji.

Ślad po sobie zostawił między innymi obecny partner liderki WTA. Georgios Frangulis użył emotikony z zachwyconymi oczami oraz ogniem. "Po prostu perfekcyjny" - piszą dodatkowo inni użytkownicy. Zapewne Białorusinka chciałaby w nim odebrać końcowe trofeum. Jednak podobny cel ma też choćby Iga Świątek. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaALAIN JOCARD / AFPAFP
Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaDIMITAR DILKOFF / AFPAFP
Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaPiero Cruciatti / AFPAFP

