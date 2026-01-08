Poruszenie wokół Sabalenki. Wreszcie to ujawniła, wpis tuż przed północą

Niedawno rozpoczęta nowa tenisowa kampania zapowiada się ekscytująco. Polacy będą koncentrować się zwłaszcza na boju Igi Świątek z Aryną Sabalenką o miano liderki kobiecego rankingu. Póki co jednak nie zanosi się na roszady. Białorusinka ma pewną przewagę nad naszą rodaczką. Ponadto imponuje formą, czego dowód otrzymaliśmy w czwartek. W Brisbane gwiazda ponownie wygrała bez straty seta. Tym razem Sorana Cirstea przegrała 3:6, 3:6. Rumunkę tylko momentami stać było na nawiązanie wyrównanej walki.

"Myślę, że zawsze jest miejsce na poprawę, a na pewno nie jestem jeszcze w szczytowej formie. Oczywiście, że wolę wygrywać każdy mecz 6:0, 6:0, tak jak prawdopodobnie każdy woli, ale ostatecznie stajesz się lepszy, gdy ktoś cię naciska i musisz radzić sobie z momentami presji" - przyznała, cytowana przez "sportstar.thehindu.com", na gorąco po pojedynku, wysyłając światu jasny sygnał, iż nie pokazała jeszcze stu procent swoich możliwości przed Australian Open.

W takim stroju Aryna Sabalenka zagra w Australian Open. Sama się pochwaliła

Wcześniej jednak przygotowała dla wszystkich fanów niespodziankę związaną z pierwszym Wielkim Szlemem w 2026 roku. Na instagramowym koncie Aryna Sabalenka zaprezentowała strój, który będzie towarzyszył jej na korcie w Melbourne. Białorusinka postawiła na trzy kolory: różowy, pomarańczowy oraz czarny. "Małe zamieszanie dla mojego zestawu @australianopen inspirowane surfowaniem" - napisała w opisie. Poruszenie zrobiło się niemal natychmiastowo. Pomimo, że w Europie dochodziła północ, w momencie pisania tego tekstu post ma już ponad sto tysięcy reakcji.

Ślad po sobie zostawił między innymi obecny partner liderki WTA. Georgios Frangulis użył emotikony z zachwyconymi oczami oraz ogniem. "Po prostu perfekcyjny" - piszą dodatkowo inni użytkownicy. Zapewne Białorusinka chciałaby w nim odebrać końcowe trofeum. Jednak podobny cel ma też choćby Iga Świątek. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

