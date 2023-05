Poruszenie w sieci po słowach Rosjanki. "Gdyby mieli odwagę, klasę"

Temat dopuszczenia do startów rosyjskich zawodników wciąż budzi wiele dyskusji. O ile część z nich otwarcie pokazuje swoje poparcie dla działań Władimira Putina , o tyle niektórzy wolą nie angażować się w politykę i uciekają od tematu wojny. Do tej grupy osób należy niewątpliwie Daria Kasatkina , która jest jedną z przedstawicielek rosyjskiego sportu, sprzeciwiających się działaniom tamtejszych władz. Kobieta swego czasu za pośrednictwem mediów społecznościowych apelowała o zakończenie walk na wschodzie Europy.

"To jest dramat, co muszą przechodzić teraz ci ludzie. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest nie mieć domu. I on został ci zabrany w brutalny sposób. To koszmar, chcę, by wojna w końcu się skończyła" - mówiła rozemocjonowana tenisistka.