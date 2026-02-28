Poruszenie w Dubaju. Rosjanin może się cieszyć, już wszystko jasne

Po rywalizacji pań w ramach turnieju rangi WTA 1000 w Dubaju nadszedł czas na zmagania panów. W turnieju rangi ATP 500 w Dubaju udział brali Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak w singlu oraz Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski w deblu. Panowie jednak szybko pożegnali się z szansami na końcowy triumf. W grze podwójnej w sobotę duet Harri Helioevaara - Henry Patten pokonał Marcelo Arevalo i Mate Pavicia 7:5, 7:5. W singlu panów o końcowy triumf walczyć mieli Daniił Miedwiediew oraz Tallon Griekspoor, ostatecznie jednak Holender zmuszony był wycofać się z rywalizacji.

Tallon Griekspoor wycofał się z finału w Dubaju. Daniił Miedwiediew triumfuje

Rozstawiony z numerem trzecim Rosjanin został ogłoszony zwycięzcą turnieju ATP 500 na kortach twardych w Dubaju po tym, jak jego rywal zrezygnował z gry w finale z powodów zdrowotnych. Dla byłego lidera światowego rankingu był to szczególny triumf - sięgnął po 23. tytuł w karierze i jako pierwszy raz w swojej karierze wygrał ten sam turniej po raz drugi. Wcześniej triumfował w Dubaju w 2023 roku.

Griekspoor wycofał się z finału z powodu kontuzji odniesionej w półfinale, w którym po trzysetowym boju pokonał Rosjanina Andrieja Rublowa. Już po tamtym spotkaniu przyznał, że zmaga się z urazem ścięgna udowego. Problemy zdrowotne okazały się na tyle poważne, że uniemożliwiły mu przystąpienie do decydującego meczu.

Sam Miedwiediew nie krył mieszanych uczuć. "Nie tak wyobrażam sobie wygranie finału. Mam nadzieję, że kontuzja Griekspoora nie jest zbyt poważna i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał w mediach społecznościowych jeszcze przed finałem. Rosjanin podkreślił, że zawsze wolałby rozstrzygać najważniejsze mecze na korcie, a nie w wyniku walkowera.

Tymczasem sytuacja w Dubaju staje się coraz bardziej napięta - i to wcale nie ze względu na sportowe wydarzenia. W sobotę 28 lutego rozpoczęła się wspólna operacja wojskowa Stanów Zjednoczonych i Izraela, której celem był Iran. Konflikt błyskawicznie rozlał się na sąsiednie obszary, w tym m.in. na Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Katar oraz Bahrajn.

Kibice obawiali się o bezpieczeństwo obecnych w Dubaju tenisistów, całe szczęście jednak na tenisowej arenie nie doszło do żadnych dramatycznych wydarzeń, a ostatnie mecze w ramach Dubai Tennis Championships przebiegły w bezpiecznej atmosferze.

Tallon Griekspoor MATTHIEU MIRVILLE AFP

